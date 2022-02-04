أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية. وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل. ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً. ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

"الهلال" يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لربع نهائي مونديال الأندية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-04 أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية.



وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.



ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً.



ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 10:00 PM

"الهلال" يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لربع نهائي مونديال الأندية "الفرج" و"عطيف" يواصلان برنامج التأهيل





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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.



بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية.



وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.



ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً.



ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.