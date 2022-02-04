النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال" يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لربع نهائي مونديال الأندية

"الفرج" و"عطيف" يواصلان برنامج التأهيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية.

وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الهلال" يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لربع نهائي مونديال الأندية
سبق

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية.

وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
10:00 PM

"الهلال" يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لربع نهائي مونديال الأندية

"الفرج" و"عطيف" يواصلان برنامج التأهيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
139

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجزيرة الإماراتي" يوم بعد غد الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

بدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة؛ حيث فرض المدير الفني "ليوناردو جارديم" تطبيقات تكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جارديم" الحصة التدريبية بمناورة فنية.

وواصل ثنائي خط الوسط "سلمان الفرج، وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت -بتوقيت أبوظبي- على اجتماع فني عند الساعة الثانية عصرًا، ومؤتمر صحافي لمدرب الفريق "ليوناردو جارديم" وأحد اللاعبين عند تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تنطلق الحصة التدريبية عند تمام الساعة السابعة مساءً.

ويحتضن استاد محمد بن زايد المؤتمر الصحافي والمران الأخير، وستتاح الفرصة لمنسوبي وسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من التدريب.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,678
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,197
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,921
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة