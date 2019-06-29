لبنان.. إحباط تهريب 100 ألف حبة كبتاجون للسعودية خُبئت باحترافية في أجهزة تعقيم طبية

كشفتها قوى الأمن الداخلي اللبنانية التي أكدت ضبط المتورطين عقب عمليات رصد وتعقّب

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب مكافحة المخدرات أحبط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى السعودية، كانت مخبأة بطريقة احترافية.

وفي بيان لها، قالت شعبة العـلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على موقعها الإلكتروني: "بتاريخ 21 يونيو 2021، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب "كبتاغون" إلى المملكة العربية السعودية، مخبأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها".

وأضاف البيان: "وبتفتيشها عُثِر على 17.4 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون (نحو مائة ألف حبة)".

وأكمل البيان: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصّل المكتب المذكور إلى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين منهم بتاريخ 22 يونيو 2021، وهما:

- ع. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)

- م. ن. (مواليد عام 1996، لبناني).

وبتاريخ 23 يونيو 2021، أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة شريكهما، ويدعى:

- ع. غ. (مواليد عام 1982، سوري)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاغون" إلى السعودية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

يُذكر أنه قبل يومين أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، حيث صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14.400.000 قرص أمفيتامين مخدر، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.