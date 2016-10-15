شاهد.. الوفد الإعلامي المرافق لـ"بوتين" يتجول بـ"المصمك"

اطلعوا على أقسامه واستمعوا لشرح وافٍ عن أهميته ومكانته

زار الوفد الإعلامي المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارته الحالية للمملكة، متحف المصمك مساء أول أمس الأحد، وكان مسؤولو المتحف في استقبالهم، وقدّموا لهم شرحًا وافيًا عن أهمية المتحف ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة ومدينة الرياض بصفة خاصة.

وتعرّف الوفد الروسي خلال زيارة المتحف، على ما قام به الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- من كفاح في توحيد المملكة، واطلعوا على أقسام المتحف وما يحتويه من معلومات وصور تاريخية لمدينة الرياض ولوحات وخزائن عرض لقطع التراث الشعبي، وشاهدوا فيلم استرداد الرياض.

وبحسب موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يُعد متحف المصمك، مقصدًا سياحيًّا لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها؛ حيث يحتوي على عدد من القاعات التي تمثل كيفية اقتحام المصمك، واسترداد الرياض على يد الملك عبدالعزيز، إلى جانب قاعة مخصصة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض، مرورًا بقاعة الرياض التاريخية وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، إضافة إلى قاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز، وانتهاءً بقاعة متكاملة تضم صورًا نادرة للملك عبدالعزيز وتمثل مختلف مراحل عمره، وكذلك نصوصًا من أقواله المأثورة، وجناحًا للعروض المؤقتة.