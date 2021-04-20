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اطمأن على الانتظام عبر التقنيات.. أمير الباحة يتابع سير الاختبارات النهائية

نوه بما يجده التعليم بالمملكة من دعم ورعاية كبيرة من القيادة بمتابعة الوزير

تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية عبر منصة مدرستي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ونوه أمير المنطقة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بمنصة مدرستي كمشروع نوعي ناجح من وزارة التعليم لتنطلق معها رحلة جديدة من التعلم في المملكة ترتكز على التقنية والتعلم الذكي، عبر أساليب متفردة، تتشابه فيها الأدوار والمسؤوليات والمهام مع الواقع، وتواكب الحداثة في التعليم، وتسخر التكنولوجيا والموارد التعليمية والالكترونية لخدمة الطلاب والطالبات.

من جهته، أعرب مدير عام تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من قبل أمير المنطقة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم المباشر يدفع الجميع لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات الأمير، واهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

كما أكد أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ما وفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة مدرستي التعليمية، وبوجود كوكبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة.

ونوه بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات وما تقدمه من دعم ومساندة للعاملين في المدارس، والعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة بما ينعكس على الارتقاء بنواتج التعلّم وتحسين فرص التحصيل الدراسي، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اطمأن على الانتظام عبر التقنيات.. أمير الباحة يتابع سير الاختبارات النهائية
سبق

تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية عبر منصة مدرستي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ونوه أمير المنطقة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بمنصة مدرستي كمشروع نوعي ناجح من وزارة التعليم لتنطلق معها رحلة جديدة من التعلم في المملكة ترتكز على التقنية والتعلم الذكي، عبر أساليب متفردة، تتشابه فيها الأدوار والمسؤوليات والمهام مع الواقع، وتواكب الحداثة في التعليم، وتسخر التكنولوجيا والموارد التعليمية والالكترونية لخدمة الطلاب والطالبات.

من جهته، أعرب مدير عام تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من قبل أمير المنطقة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم المباشر يدفع الجميع لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات الأمير، واهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

كما أكد أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ما وفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة مدرستي التعليمية، وبوجود كوكبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة.

ونوه بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات وما تقدمه من دعم ومساندة للعاملين في المدارس، والعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة بما ينعكس على الارتقاء بنواتج التعلّم وتحسين فرص التحصيل الدراسي، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:24 PM

اطمأن على الانتظام عبر التقنيات.. أمير الباحة يتابع سير الاختبارات النهائية

نوه بما يجده التعليم بالمملكة من دعم ورعاية كبيرة من القيادة بمتابعة الوزير

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تابع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، والتي تتم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية عبر منصة مدرستي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ونوه أمير المنطقة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بمنصة مدرستي كمشروع نوعي ناجح من وزارة التعليم لتنطلق معها رحلة جديدة من التعلم في المملكة ترتكز على التقنية والتعلم الذكي، عبر أساليب متفردة، تتشابه فيها الأدوار والمسؤوليات والمهام مع الواقع، وتواكب الحداثة في التعليم، وتسخر التكنولوجيا والموارد التعليمية والالكترونية لخدمة الطلاب والطالبات.

من جهته، أعرب مدير عام تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التعليمي من متابعة مباشرة ومستمرة من قبل أمير المنطقة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام والدعم المباشر يدفع الجميع لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات الأمير، واهتمامه الدائم بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

كما أكد أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني انطلقت بشكل منتظم وبكل يسر وانسيابية عبر ما وفرته وزارة التعليم من خدمات وإمكانات مميزة في منصة مدرستي التعليمية، وبوجود كوكبة من المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، فيما يتم إعداد تقارير يومية عن سير الاختبارات من مكاتب التعليم بمحافظات المنطقة.

ونوه بجهود فرق العمل واللجان المشكلة في متابعة أعمال الاختبارات وما تقدمه من دعم ومساندة للعاملين في المدارس، والعمل على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة بما ينعكس على الارتقاء بنواتج التعلّم وتحسين فرص التحصيل الدراسي، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

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