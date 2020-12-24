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وفاة عريفة قبيلة "آل جبر" "سليم البجالي"

توفي عريفة قبيلة "آل جبر"، إحدى قبائل بجالة، الشيخ سليم بن معيض البجالي، مساء أمس في محافظة الليث، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وأديت صلاة الجنازة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء، في الجامع الكبير بالليث، ثم دفن بمقبرة المحافظة، وانتقل ذووه لاستقبال المعزين في قرية وادي منسا شرقي الليث.

يُذكر أن الشيخ سليم بن معيض البجالي أحد أعيان المحافظة وله باع طويل في إصلاح ذات البين.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لقبيلة "آل جبر"، سائلةً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

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وفاة عريفة قبيلة "آل جبر" "سليم البجالي"
سبق

توفي عريفة قبيلة "آل جبر"، إحدى قبائل بجالة، الشيخ سليم بن معيض البجالي، مساء أمس في محافظة الليث، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وأديت صلاة الجنازة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء، في الجامع الكبير بالليث، ثم دفن بمقبرة المحافظة، وانتقل ذووه لاستقبال المعزين في قرية وادي منسا شرقي الليث.

يُذكر أن الشيخ سليم بن معيض البجالي أحد أعيان المحافظة وله باع طويل في إصلاح ذات البين.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لقبيلة "آل جبر"، سائلةً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
05:57 PM

وفاة عريفة قبيلة "آل جبر" "سليم البجالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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توفي عريفة قبيلة "آل جبر"، إحدى قبائل بجالة، الشيخ سليم بن معيض البجالي، مساء أمس في محافظة الليث، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وأديت صلاة الجنازة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء، في الجامع الكبير بالليث، ثم دفن بمقبرة المحافظة، وانتقل ذووه لاستقبال المعزين في قرية وادي منسا شرقي الليث.

يُذكر أن الشيخ سليم بن معيض البجالي أحد أعيان المحافظة وله باع طويل في إصلاح ذات البين.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لقبيلة "آل جبر"، سائلةً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.

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