وفاة عريفة قبيلة "آل جبر" "سليم البجالي"

توفي عريفة قبيلة "آل جبر"، إحدى قبائل بجالة، الشيخ سليم بن معيض البجالي، مساء أمس في محافظة الليث، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.



وأديت صلاة الجنازة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة مغرب أمس الأربعاء، في الجامع الكبير بالليث، ثم دفن بمقبرة المحافظة، وانتقل ذووه لاستقبال المعزين في قرية وادي منسا شرقي الليث.



يُذكر أن الشيخ سليم بن معيض البجالي أحد أعيان المحافظة وله باع طويل في إصلاح ذات البين.



وتتقدم "سبق" بالتعازي لقبيلة "آل جبر"، سائلةً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.