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بمناسبة "يوم التأسيس".. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي

الاحتفال يتضمن العرضة السعودية وفعاليات تراثية وجوائز للجماهير

أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي "مجانًا" والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.

يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة "يوم التأسيس".. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي "مجانًا" والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:44 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
02:59 AM

بمناسبة "يوم التأسيس".. الفتح يفتح مدرجات الملعب مجانًا أمام الفيصلي

الاحتفال يتضمن العرضة السعودية وفعاليات تراثية وجوائز للجماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد ، عن توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول الكروي أمام نظيره الفيصلي "مجانًا" والمقررة إقامتها في يوم التأسيس 22 فبراير الحالي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، وهي المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم توزيع التذاكر على الجماهير “عوائل وأفراد” مجانًا ، تقديرًا لهذه المناسبة وللجماهير الفتحاوية على وقفتها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، كما تم إعداد احتفالية خاصة وفعالية تقتبس هويتها من “يوم التأسيس” حيث سيكون هنالك العرضة السعودية ودروس لتعليمها للأطفال وركن خاص للتصوير بزي التأسيس وفعاليات تراثية مختلفة وجوائز قيمة للجماهير.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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