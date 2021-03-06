اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم بمكتبه في محافظة جدة، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري الإدارات بالفرع، للاطمئنان على سير عمل المشروعات ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لهذا العام 1442 هـ، والحث على استمرار العناية ببيوت الله وتعظيمها وتنظيفها وعمل كل الاحترازات لحماية مرتاديها من فيروس كورونا. وشدد خلال الاجتماع على أهمية مواكبة الجهود التي توليها القيادة الرشيدة لمنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص والدعم المتواصلة لكل قطاعات الدولة لتلك المنطقة، مؤكدًا أهمية تميز الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتنوع البرامج الدعوية بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح، ولاسيما أن المنطقة مهمة ويفد إليها ضيوف الرحمن من مختلف بلاد العالم. ووجّه الوزير آل الشيخ بسرعة إنجاز كل المشروعات بوقتها المحدد دون تأخير ومتابعة ذلك والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب الحرص على تطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من فيروس كورونا. واستعرض مشروعات الصيانة والتشغيل للمساجد والمواقيت وتقارير الجولات الرقابية التي نفذها الفرع على المساجد والمواقيت لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها على أكمل وجه خصوصًا ما يتعلق في تطبيق جميع الاحترازات الصحية لضمان سلامة وصحة المصلين. وفي ختام كلمته بالاجتماع، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم الذي تلقاه الوزارة وقطاعاتها المختلفة للقيام برسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية ببيوت الله ونشر منهج الوسطية والاعتدال. إثر ذلك ناقش والمشاركون بالاجتماع مشروعات الوزارة في منطقة مكة المكرمة وتقارير المنجزات للفرع وسبل تطوير الخدمات الإلكترونية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية.

شاهد .. وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بسرعة إنجاز كل المشروعات بمكة في وقتها المحدد دون تأخير عبدالله العنزي سبق 2021-03-06 اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم بمكتبه في محافظة جدة، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري الإدارات بالفرع، للاطمئنان على سير عمل المشروعات ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لهذا العام 1442 هـ، والحث على استمرار العناية ببيوت الله وتعظيمها وتنظيفها وعمل كل الاحترازات لحماية مرتاديها من فيروس كورونا.



وشدد خلال الاجتماع على أهمية مواكبة الجهود التي توليها القيادة الرشيدة لمنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص والدعم المتواصلة لكل قطاعات الدولة لتلك المنطقة، مؤكدًا أهمية تميز الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتنوع البرامج الدعوية بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح، ولاسيما أن المنطقة مهمة ويفد إليها ضيوف الرحمن من مختلف بلاد العالم.



ووجّه الوزير آل الشيخ بسرعة إنجاز كل المشروعات بوقتها المحدد دون تأخير ومتابعة ذلك والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب الحرص على تطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من فيروس كورونا.



واستعرض مشروعات الصيانة والتشغيل للمساجد والمواقيت وتقارير الجولات الرقابية التي نفذها الفرع على المساجد والمواقيت لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها على أكمل وجه خصوصًا ما يتعلق في تطبيق جميع الاحترازات الصحية لضمان سلامة وصحة المصلين.



وفي ختام كلمته بالاجتماع، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم الذي تلقاه الوزارة وقطاعاتها المختلفة للقيام برسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية ببيوت الله ونشر منهج الوسطية والاعتدال.



إثر ذلك ناقش والمشاركون بالاجتماع مشروعات الوزارة في منطقة مكة المكرمة وتقارير المنجزات للفرع وسبل تطوير الخدمات الإلكترونية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442 11:27 PM

شاهد .. وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بسرعة إنجاز كل المشروعات بمكة في وقتها المحدد دون تأخير خلال اجتماعه بمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة وعدد من المسؤولين





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اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم بمكتبه في محافظة جدة، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري الإدارات بالفرع، للاطمئنان على سير عمل المشروعات ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة لهذا العام 1442 هـ، والحث على استمرار العناية ببيوت الله وتعظيمها وتنظيفها وعمل كل الاحترازات لحماية مرتاديها من فيروس كورونا.



وشدد خلال الاجتماع على أهمية مواكبة الجهود التي توليها القيادة الرشيدة لمنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص والدعم المتواصلة لكل قطاعات الدولة لتلك المنطقة، مؤكدًا أهمية تميز الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتنوع البرامج الدعوية بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح، ولاسيما أن المنطقة مهمة ويفد إليها ضيوف الرحمن من مختلف بلاد العالم.



ووجّه الوزير آل الشيخ بسرعة إنجاز كل المشروعات بوقتها المحدد دون تأخير ومتابعة ذلك والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب الحرص على تطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من فيروس كورونا.



واستعرض مشروعات الصيانة والتشغيل للمساجد والمواقيت وتقارير الجولات الرقابية التي نفذها الفرع على المساجد والمواقيت لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها على أكمل وجه خصوصًا ما يتعلق في تطبيق جميع الاحترازات الصحية لضمان سلامة وصحة المصلين.



وفي ختام كلمته بالاجتماع، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم الذي تلقاه الوزارة وقطاعاتها المختلفة للقيام برسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية ببيوت الله ونشر منهج الوسطية والاعتدال.



إثر ذلك ناقش والمشاركون بالاجتماع مشروعات الوزارة في منطقة مكة المكرمة وتقارير المنجزات للفرع وسبل تطوير الخدمات الإلكترونية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية.