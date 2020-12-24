النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زمزم" تصدر دليل "سلسلة العربية" للممارسين الصحيين

أصدرت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية "سلسلة العربية للممارس الصحي"، بالتعاون مع معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، بتدشين ورعاية من رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والتي تأتي كأحد مبادراتها في تحسين كفاءة التواصل بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠م في بناء مجتمع حيوي ومساعدة العاملين غير الناطقين باللغة العربية بالقطاع الصحي.

من جهته عبّر المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي، أن المبادرة تم العمل عليها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وعبر مختصين في الجانبين اللغوي والصحي والتي نسعى من خلالها إلى تحسين التواصل بين الممارس الصحي والمريض وأسرته، وتجنب الأخطاء الطبية الناشئة عن مشكلات التواصل وحفظ حقوق المرضى وتحقيق الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لهم.

وتساهم السلسلة العربية للممارس الصحي في التعرف على لغة المجتمع وثقافته لدمج الممارس الصحي في بيئة العمل وكسر الحاجز بينه وبين اللغة العربية حيث تعتبر القدرة على التواصل الجيد مع المرضى ركيزة أساسية في برنامج سلامة المرضى الذي أقرته الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية.

وقال المطرفي: تتكون سلسلة تعليم اللغة العربية للعاملين في القطاع الصحي من أربعة حقائب تتكون كل حقيبة من ست وحدات تُدَرّس في 36 ساعة، وتبدأ السلسلة بلغة التواصل، وتتدرج وصولًا إلى اللغة المهنية التي تفرضها بيئة العمل ومهامه، كما أن المبادرة تم حوكمتها ومراجعتها وجربت في دورتين لمنسوبي المستشفى الجامعي؛ لتكون نسختها الأولى نواة للبرنامج التدريبي الذي نطمح أن يكون برنامجًا معتمدًا لخدمة القطاع الصحي والممارسين في وطننا الغالي، وسعيًا ومشاركة لتحقيق الرؤية الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"زمزم" تصدر دليل "سلسلة العربية" للممارسين الصحيين
سبق

أصدرت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية "سلسلة العربية للممارس الصحي"، بالتعاون مع معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، بتدشين ورعاية من رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والتي تأتي كأحد مبادراتها في تحسين كفاءة التواصل بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠م في بناء مجتمع حيوي ومساعدة العاملين غير الناطقين باللغة العربية بالقطاع الصحي.

من جهته عبّر المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي، أن المبادرة تم العمل عليها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وعبر مختصين في الجانبين اللغوي والصحي والتي نسعى من خلالها إلى تحسين التواصل بين الممارس الصحي والمريض وأسرته، وتجنب الأخطاء الطبية الناشئة عن مشكلات التواصل وحفظ حقوق المرضى وتحقيق الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لهم.

وتساهم السلسلة العربية للممارس الصحي في التعرف على لغة المجتمع وثقافته لدمج الممارس الصحي في بيئة العمل وكسر الحاجز بينه وبين اللغة العربية حيث تعتبر القدرة على التواصل الجيد مع المرضى ركيزة أساسية في برنامج سلامة المرضى الذي أقرته الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية.

وقال المطرفي: تتكون سلسلة تعليم اللغة العربية للعاملين في القطاع الصحي من أربعة حقائب تتكون كل حقيبة من ست وحدات تُدَرّس في 36 ساعة، وتبدأ السلسلة بلغة التواصل، وتتدرج وصولًا إلى اللغة المهنية التي تفرضها بيئة العمل ومهامه، كما أن المبادرة تم حوكمتها ومراجعتها وجربت في دورتين لمنسوبي المستشفى الجامعي؛ لتكون نسختها الأولى نواة للبرنامج التدريبي الذي نطمح أن يكون برنامجًا معتمدًا لخدمة القطاع الصحي والممارسين في وطننا الغالي، وسعيًا ومشاركة لتحقيق الرؤية الطموحة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
12:18 PM

"زمزم" تصدر دليل "سلسلة العربية" للممارسين الصحيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
158

أصدرت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية "سلسلة العربية للممارس الصحي"، بالتعاون مع معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، بتدشين ورعاية من رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والتي تأتي كأحد مبادراتها في تحسين كفاءة التواصل بين الممارسين الصحيين والمرضى وذويهم، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠م في بناء مجتمع حيوي ومساعدة العاملين غير الناطقين باللغة العربية بالقطاع الصحي.

من جهته عبّر المتحدث الرسمي لجمعية زمزم بشيت المطرفي، أن المبادرة تم العمل عليها بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وعبر مختصين في الجانبين اللغوي والصحي والتي نسعى من خلالها إلى تحسين التواصل بين الممارس الصحي والمريض وأسرته، وتجنب الأخطاء الطبية الناشئة عن مشكلات التواصل وحفظ حقوق المرضى وتحقيق الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لهم.

وتساهم السلسلة العربية للممارس الصحي في التعرف على لغة المجتمع وثقافته لدمج الممارس الصحي في بيئة العمل وكسر الحاجز بينه وبين اللغة العربية حيث تعتبر القدرة على التواصل الجيد مع المرضى ركيزة أساسية في برنامج سلامة المرضى الذي أقرته الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية.

وقال المطرفي: تتكون سلسلة تعليم اللغة العربية للعاملين في القطاع الصحي من أربعة حقائب تتكون كل حقيبة من ست وحدات تُدَرّس في 36 ساعة، وتبدأ السلسلة بلغة التواصل، وتتدرج وصولًا إلى اللغة المهنية التي تفرضها بيئة العمل ومهامه، كما أن المبادرة تم حوكمتها ومراجعتها وجربت في دورتين لمنسوبي المستشفى الجامعي؛ لتكون نسختها الأولى نواة للبرنامج التدريبي الذي نطمح أن يكون برنامجًا معتمدًا لخدمة القطاع الصحي والممارسين في وطننا الغالي، وسعيًا ومشاركة لتحقيق الرؤية الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة