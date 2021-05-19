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"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلى سرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، الذي استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف، خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.

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"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلى سرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، الذي استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف، خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
12:27 AM

"السعودية للكهرباء" : اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن اكتمال ربط وتشغيل مشروع "واحة مدن- الجوف "؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيس للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط "واحة مدن- الجوف " بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، قد وجّه الشركة السعودية للكهرباء إلى سرعة ربط "واحة مدن- الجوف" كهربائياً، بعد الاجتماع بينه وبين صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الجوف، الذي استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وذلك أثناء زيارة سموه منطقة الجوف، خلال شهر شعبان الماضي، حيث شهد افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، واطّلع على سير العمل في مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.
وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها سوف تقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع "واحة مدن- الجوف "، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.

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