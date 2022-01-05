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"لدن" تطلق 5 عيادات تشخيصية لاضطراب طيف التوحد بجازان

أكثر من 200 مستفيد احتضنتهم مبادرة "نعتني بكم"

أطلقت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية في جازان "لدن" مبادرة "نعتني بكم"، بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، وعدد من المتخصصين في تشخيص وعلاج طيف التوحد.

وأوضح رئيس الجمعية توفيق علاقي أن اضطراب طيف التوحد هو مجموعة واسعة من الحالات التي تتميز بالتحديات مع المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة والكلام والتواصل غير اللفظي.

وأضاف علاقي أن الجمعية تهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للأهالي ودعم القضايا الخاصة بحالات التوحد في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، والعمل مع الجهات المتخصصة لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، إلى جانب التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

وأشار علاقي إلى أن هناك فقرات مصاحبة للمبادرة تتمثل في أركان؛ منها رعاية نهارية، وركن لترفيه الأطفال، وركن للرسم، وركن الخط العربي، وركن لفريق لمسة عطاء ركن للتصوير، و5 عيادات للتشخيص، مبينًا أن الحضور تجاوز عددهم 200 مستفيد وسط إجراءات احترازية عالية، بمشاركة فرق طبية ورجال الأمن، مؤكدًا أنه يتم استقبال المستفيدين من المبادرة وتجهيز استمارات التشخيص لتقديمها للمختصين من خلال عيادات التشخيص؛ حيث تم تقديم الاستشارات لـ٥١ مستفيدًا في اليوم الأول.

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"لدن" تطلق 5 عيادات تشخيصية لاضطراب طيف التوحد بجازان
سبق

أطلقت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية في جازان "لدن" مبادرة "نعتني بكم"، بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، وعدد من المتخصصين في تشخيص وعلاج طيف التوحد.

وأوضح رئيس الجمعية توفيق علاقي أن اضطراب طيف التوحد هو مجموعة واسعة من الحالات التي تتميز بالتحديات مع المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة والكلام والتواصل غير اللفظي.

وأضاف علاقي أن الجمعية تهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للأهالي ودعم القضايا الخاصة بحالات التوحد في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، والعمل مع الجهات المتخصصة لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، إلى جانب التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

وأشار علاقي إلى أن هناك فقرات مصاحبة للمبادرة تتمثل في أركان؛ منها رعاية نهارية، وركن لترفيه الأطفال، وركن للرسم، وركن الخط العربي، وركن لفريق لمسة عطاء ركن للتصوير، و5 عيادات للتشخيص، مبينًا أن الحضور تجاوز عددهم 200 مستفيد وسط إجراءات احترازية عالية، بمشاركة فرق طبية ورجال الأمن، مؤكدًا أنه يتم استقبال المستفيدين من المبادرة وتجهيز استمارات التشخيص لتقديمها للمختصين من خلال عيادات التشخيص؛ حيث تم تقديم الاستشارات لـ٥١ مستفيدًا في اليوم الأول.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:36 PM

"لدن" تطلق 5 عيادات تشخيصية لاضطراب طيف التوحد بجازان

أكثر من 200 مستفيد احتضنتهم مبادرة "نعتني بكم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية في جازان "لدن" مبادرة "نعتني بكم"، بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي، وعدد من المتخصصين في تشخيص وعلاج طيف التوحد.

وأوضح رئيس الجمعية توفيق علاقي أن اضطراب طيف التوحد هو مجموعة واسعة من الحالات التي تتميز بالتحديات مع المهارات الاجتماعية والسلوكيات المتكررة والكلام والتواصل غير اللفظي.

وأضاف علاقي أن الجمعية تهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للأهالي ودعم القضايا الخاصة بحالات التوحد في الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، والعمل مع الجهات المتخصصة لإيجاد أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية لأفراد هذه الفئة، إلى جانب التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

وأشار علاقي إلى أن هناك فقرات مصاحبة للمبادرة تتمثل في أركان؛ منها رعاية نهارية، وركن لترفيه الأطفال، وركن للرسم، وركن الخط العربي، وركن لفريق لمسة عطاء ركن للتصوير، و5 عيادات للتشخيص، مبينًا أن الحضور تجاوز عددهم 200 مستفيد وسط إجراءات احترازية عالية، بمشاركة فرق طبية ورجال الأمن، مؤكدًا أنه يتم استقبال المستفيدين من المبادرة وتجهيز استمارات التشخيص لتقديمها للمختصين من خلال عيادات التشخيص؛ حيث تم تقديم الاستشارات لـ٥١ مستفيدًا في اليوم الأول.

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