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فيديو طريف أم مؤلم؟.. اقتحمت الدجاجة الملعب فقتلها لاعب كرواتي.. وكان هذا جزاءه

يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال اتهامه رسميًّا وإدانته

دجاج يقتحم ملعب كرة قدم؛ فيركل أحد اللاعبين دجاجة؛ فيرديها ميتة؛ فيشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة. ذلك ليس بالأمر المعتاد، ولكن ما هو غير مألوف تمامًا أن اللاعب يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

في شمال كرواتيا جرت أحداث الواقعة الغريبة، عندما كانت تجري أحداث مباراة فريقَي جيلينغراد ضد جاسينوفاتش في مباراة نصف احترافية، واقتحمت مجموعة دجاجات ملعب المباراة الذي يبدو أنه قريب جدًّا من المزارع؛ فطاردها اللاعب إيفان جازديك قبل أن يركل إحداها، ويتسبب في نفوقها، ثم يلتقطها؛ ليلقي بها من فوق السياج خارج الملعب، كما أظهر مقطع مصوَّر.

وعلى الفور سارع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب لسلوكه غير الرياضي، بحسب ما صرح اللاعب نفسه لوسائل الإعلام المحلية.

وبالرغم من اعتذار اللاعب عن الواقعة لصاحبة الدجاج، وإرساله خطاب اعتذار مع دجاجة جديدة عوضًا عن التي نفقت، إلا أنه -بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

ودانت منظمة أصدقاء الحيوان غير الحكومية بشدة "الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب ضد حيوان بريء، تُوفي بعظام محطمة وألم".

في حين قال متحدث باسم الفريق إن "جازديك" لن يواجه أي عقوبة أخرى، وأن أحدًا لم يتحدث عن الحادث بعد المباراة.

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فيديو طريف أم مؤلم؟.. اقتحمت الدجاجة الملعب فقتلها لاعب كرواتي.. وكان هذا جزاءه
سبق

دجاج يقتحم ملعب كرة قدم؛ فيركل أحد اللاعبين دجاجة؛ فيرديها ميتة؛ فيشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة. ذلك ليس بالأمر المعتاد، ولكن ما هو غير مألوف تمامًا أن اللاعب يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

في شمال كرواتيا جرت أحداث الواقعة الغريبة، عندما كانت تجري أحداث مباراة فريقَي جيلينغراد ضد جاسينوفاتش في مباراة نصف احترافية، واقتحمت مجموعة دجاجات ملعب المباراة الذي يبدو أنه قريب جدًّا من المزارع؛ فطاردها اللاعب إيفان جازديك قبل أن يركل إحداها، ويتسبب في نفوقها، ثم يلتقطها؛ ليلقي بها من فوق السياج خارج الملعب، كما أظهر مقطع مصوَّر.

وعلى الفور سارع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب لسلوكه غير الرياضي، بحسب ما صرح اللاعب نفسه لوسائل الإعلام المحلية.

وبالرغم من اعتذار اللاعب عن الواقعة لصاحبة الدجاج، وإرساله خطاب اعتذار مع دجاجة جديدة عوضًا عن التي نفقت، إلا أنه -بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

ودانت منظمة أصدقاء الحيوان غير الحكومية بشدة "الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب ضد حيوان بريء، تُوفي بعظام محطمة وألم".

في حين قال متحدث باسم الفريق إن "جازديك" لن يواجه أي عقوبة أخرى، وأن أحدًا لم يتحدث عن الحادث بعد المباراة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:33 AM

فيديو طريف أم مؤلم؟.. اقتحمت الدجاجة الملعب فقتلها لاعب كرواتي.. وكان هذا جزاءه

يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال اتهامه رسميًّا وإدانته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دجاج يقتحم ملعب كرة قدم؛ فيركل أحد اللاعبين دجاجة؛ فيرديها ميتة؛ فيشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة. ذلك ليس بالأمر المعتاد، ولكن ما هو غير مألوف تمامًا أن اللاعب يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

في شمال كرواتيا جرت أحداث الواقعة الغريبة، عندما كانت تجري أحداث مباراة فريقَي جيلينغراد ضد جاسينوفاتش في مباراة نصف احترافية، واقتحمت مجموعة دجاجات ملعب المباراة الذي يبدو أنه قريب جدًّا من المزارع؛ فطاردها اللاعب إيفان جازديك قبل أن يركل إحداها، ويتسبب في نفوقها، ثم يلتقطها؛ ليلقي بها من فوق السياج خارج الملعب، كما أظهر مقطع مصوَّر.

وعلى الفور سارع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء للاعب لسلوكه غير الرياضي، بحسب ما صرح اللاعب نفسه لوسائل الإعلام المحلية.

وبالرغم من اعتذار اللاعب عن الواقعة لصاحبة الدجاج، وإرساله خطاب اعتذار مع دجاجة جديدة عوضًا عن التي نفقت، إلا أنه -بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية- يواجه عقوبة السجن لمدة عام في حال وُجِّه له اتهام رسمي، وتمت إدانته!

ودانت منظمة أصدقاء الحيوان غير الحكومية بشدة "الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب ضد حيوان بريء، تُوفي بعظام محطمة وألم".

في حين قال متحدث باسم الفريق إن "جازديك" لن يواجه أي عقوبة أخرى، وأن أحدًا لم يتحدث عن الحادث بعد المباراة.

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