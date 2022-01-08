النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فرز الوحدات" يسجل 28% نموًّا للمساحات العقارية المفروزة في 2021

أهدافه تتضمن تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية

سجلت مساحات الوحدات العقارية المفروزة خلال العام الماضي 2021 ضمن برنامج فرز الوحدات العقارية، ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنةً بالمساحات المفرزة خلال العام 2020، بزيادة تُقَدّر بأكثر من 2 مليون م2؛ حيث بلغ عدد الوحدات المفرزة خلال العام الماضي ما يقارب 50 ألف وحدة عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 مليون م2.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وضمان التوزيع العادل للاستفادة من المرافق المشتركة؛ بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج، في بيان صحافي: شهد العام الماضي 2021 إضافة عدد من الخدمات والميزات الإضافية ضمن منصة "فرز الوحدات"، ومن أبرزها: (الخدمة المميزة، وشهادة الفرز، وإعادة الفرز، والتكامل التقني مع منصة ملاك)؛ بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض، ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كل المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فرز الوحدات" يسجل 28% نموًّا للمساحات العقارية المفروزة في 2021
سبق

سجلت مساحات الوحدات العقارية المفروزة خلال العام الماضي 2021 ضمن برنامج فرز الوحدات العقارية، ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنةً بالمساحات المفرزة خلال العام 2020، بزيادة تُقَدّر بأكثر من 2 مليون م2؛ حيث بلغ عدد الوحدات المفرزة خلال العام الماضي ما يقارب 50 ألف وحدة عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 مليون م2.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وضمان التوزيع العادل للاستفادة من المرافق المشتركة؛ بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج، في بيان صحافي: شهد العام الماضي 2021 إضافة عدد من الخدمات والميزات الإضافية ضمن منصة "فرز الوحدات"، ومن أبرزها: (الخدمة المميزة، وشهادة الفرز، وإعادة الفرز، والتكامل التقني مع منصة ملاك)؛ بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض، ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كل المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
04:13 PM

"فرز الوحدات" يسجل 28% نموًّا للمساحات العقارية المفروزة في 2021

أهدافه تتضمن تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
540

سجلت مساحات الوحدات العقارية المفروزة خلال العام الماضي 2021 ضمن برنامج فرز الوحدات العقارية، ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنةً بالمساحات المفرزة خلال العام 2020، بزيادة تُقَدّر بأكثر من 2 مليون م2؛ حيث بلغ عدد الوحدات المفرزة خلال العام الماضي ما يقارب 50 ألف وحدة عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 مليون م2.

جاء ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق الملاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وضمان التوزيع العادل للاستفادة من المرافق المشتركة؛ بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج، في بيان صحافي: شهد العام الماضي 2021 إضافة عدد من الخدمات والميزات الإضافية ضمن منصة "فرز الوحدات"، ومن أبرزها: (الخدمة المميزة، وشهادة الفرز، وإعادة الفرز، والتكامل التقني مع منصة ملاك)؛ بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض، ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كل المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة