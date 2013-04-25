وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يتضمن -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.

"الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-25 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يتضمن -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.

وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 02:03 PM

"الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة مع أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يتضمن -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.



وتشمل تأثيرات الحالة المستمرة حتى الساعة العاشرة ليلاً، أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.