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الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال في أسبوع واحد.. هنا التفاصيل

انخفاض في أغلب نقاط البيع

كشف "المركزي السعودي" عن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر 2021، وبلغ بشكل إجمالي 8.65 مليار ريال

وسجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 8.65 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 9.05 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 107.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصرّاف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوّق الكبيرة ومحال التجزئة والصيدليات وغيرها وفقا لـ "أرقام".

شهدت أغلبية القطاعات انخفاضاً في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدّرها قطاع "التعليم" بنسبة 31%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 10%، ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.24 مليار ريال، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 1.23 مليار ريال، وتركز انخفاض الإنفاق على الفنادق الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر حوالى 199 مليون ريال، في حين انخفض الى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 - 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضاً.

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

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الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال في أسبوع واحد.. هنا التفاصيل
سبق

كشف "المركزي السعودي" عن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر 2021، وبلغ بشكل إجمالي 8.65 مليار ريال

وسجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 8.65 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 9.05 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 107.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصرّاف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوّق الكبيرة ومحال التجزئة والصيدليات وغيرها وفقا لـ "أرقام".

شهدت أغلبية القطاعات انخفاضاً في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدّرها قطاع "التعليم" بنسبة 31%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 10%، ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.24 مليار ريال، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 1.23 مليار ريال، وتركز انخفاض الإنفاق على الفنادق الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر حوالى 199 مليون ريال، في حين انخفض الى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 - 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضاً.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:30 PM

الفنادق السعودية تخسر 10 ملايين ريال في أسبوع واحد.. هنا التفاصيل

انخفاض في أغلب نقاط البيع

A A A
خالد خليل - الرياض
7
21,666

كشف "المركزي السعودي" عن حجم إنفاق السعوديين خلال الأسبوع الماضي، من 18 الى 25 ديسمبر 2021، وبلغ بشكل إجمالي 8.65 مليار ريال

وسجلت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية نحو 8.65 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 9.05 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي ﻟ "عمليات نقاط البيع" الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 107.6 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصرّاف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوّق الكبيرة ومحال التجزئة والصيدليات وغيرها وفقا لـ "أرقام".

شهدت أغلبية القطاعات انخفاضاً في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدّرها قطاع "التعليم" بنسبة 31%، تلاه قطاع "الملابس والأحذية" بنسبة 10%، ثم قطاع "الفنادق" بنسبة 9% وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع "الأطعمة والمشروبات" بـ1.24 مليار ريال، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" بنحو 1.23 مليار ريال، وتركز انخفاض الإنفاق على الفنادق الأسبوع قبل الماضي حتى 18 ديسمبر حوالى 199 مليون ريال، في حين انخفض الى 180.3 مليون ريال في الأسبوع من 18 - 25 ديسمبر 2021 بنسبة 9% انخفاضاً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

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