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في اجتماع لأمير "الشمالية" مع المحافظين.. دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح

التأكيد على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وغير الربحي

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمير "فيصل" التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي مدن ومحافظات المنطقة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم عليها أمنها واستقرارها.

وشهد الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحثّ المشاركون في الاجتماع، المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ اللقاح وأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومتابعة أداء الأجهزة الأمنية والخدمية، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها لتكون متوازنة مع المناطق الأخرى المماثلة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتنمية جميع مناطق المملكة وتحقيق أفضل مستويات العيش الكريم لسكانها من المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات ولاة الأمر.

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في اجتماع لأمير "الشمالية" مع المحافظين.. دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح
سبق

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمير "فيصل" التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي مدن ومحافظات المنطقة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم عليها أمنها واستقرارها.

وشهد الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحثّ المشاركون في الاجتماع، المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ اللقاح وأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومتابعة أداء الأجهزة الأمنية والخدمية، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها لتكون متوازنة مع المناطق الأخرى المماثلة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتنمية جميع مناطق المملكة وتحقيق أفضل مستويات العيش الكريم لسكانها من المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات ولاة الأمر.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
02:12 PM

في اجتماع لأمير "الشمالية" مع المحافظين.. دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح

التأكيد على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وغير الربحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، مع وكلاء الإمارة والمحافظين.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمير "فيصل" التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع أهالي مدن ومحافظات المنطقة، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقادتها ويديم عليها أمنها واستقرارها.

وشهد الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحثّ المشاركون في الاجتماع، المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ اللقاح وأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومتابعة أداء الأجهزة الأمنية والخدمية، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي ورفع وتيرة التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتسريع مسيرة التنمية بجميع مجالاتها لتكون متوازنة مع المناطق الأخرى المماثلة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتنمية جميع مناطق المملكة وتحقيق أفضل مستويات العيش الكريم لسكانها من المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى تحديد فرص التحسين وبذل المزيد من الجهود التطويرية بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى والهجر وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم وفقاً لتطلعات ولاة الأمر.

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