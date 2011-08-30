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سوق الأسهم  يغلق مرتفعاً عند 7983.82 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 49.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7983.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، ولازوردي، وبحر العرب، واللجين، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وجدوى ريت السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، والمتقدمة، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 1.25%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب، وأسمنت الشمالية، وسيرا، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وأرامكو السعودية، وفيبكو، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 255.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.74 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم  يغلق مرتفعاً عند 7983.82 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 49.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7983.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، ولازوردي، وبحر العرب، واللجين، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وجدوى ريت السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، والمتقدمة، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 1.25%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب، وأسمنت الشمالية، وسيرا، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وأرامكو السعودية، وفيبكو، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 255.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.74 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:15 PM

سوق الأسهم  يغلق مرتفعاً عند 7983.82 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 49.39 نقطة ليقفل عند مستوى 7983.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 168 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 24 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة، ولازوردي، وبحر العرب، واللجين، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العمران، وجدوى ريت السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، والمتقدمة، وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 1.25%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنابيب، وأسمنت الشمالية، وسيرا، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والأسماك، وأرامكو السعودية، وفيبكو، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 255.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.74 نقطة، وبتداولات بلغت 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 259 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

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