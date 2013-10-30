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إعصار زيتا يضرب جنوب الولايات المتحدة

مقتل 6 وانقطاع الكهرباء عن مليونَي شخص

ضرب إعصار زيتا جنوب الولايات المتحدة؛ ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما تسبّب أيضاً في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص.

ووصل "زيتا" إلى اليابسة ليل الأربعاء؛ كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 175 كيلو متراً في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليونَي شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا، انقطاع الكهرباء بعض الوقت أمس الخميس.

وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ، وأرجأ الرئيس دونالد ترامب؛ تجمعاً انتخابياً لحملته؛ كان مقرراً في نورث كارولينا أمس الخميس.

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إعصار زيتا يضرب جنوب الولايات المتحدة
سبق

ضرب إعصار زيتا جنوب الولايات المتحدة؛ ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما تسبّب أيضاً في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص.

ووصل "زيتا" إلى اليابسة ليل الأربعاء؛ كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 175 كيلو متراً في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليونَي شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا، انقطاع الكهرباء بعض الوقت أمس الخميس.

وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ، وأرجأ الرئيس دونالد ترامب؛ تجمعاً انتخابياً لحملته؛ كان مقرراً في نورث كارولينا أمس الخميس.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:11 PM

إعصار زيتا يضرب جنوب الولايات المتحدة

مقتل 6 وانقطاع الكهرباء عن مليونَي شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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ضرب إعصار زيتا جنوب الولايات المتحدة؛ ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، كما تسبّب أيضاً في انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص.

ووصل "زيتا" إلى اليابسة ليل الأربعاء؛ كإعصار من الفئة الثانية في ولاية لويزيانا، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 175 كيلو متراً في الساعة.

ووفقا لموقع "باورأوتايج دوت يو إس"، الذي يتعقب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، عانى أكثر من مليونَي شخص في لويزيانا وألاباما وميسيسيبي وجورجيا وكارولينا، انقطاع الكهرباء بعض الوقت أمس الخميس.

وأجبر الإعصار حكام الولايات على إعلان حالة الطوارئ، وأرجأ الرئيس دونالد ترامب؛ تجمعاً انتخابياً لحملته؛ كان مقرراً في نورث كارولينا أمس الخميس.

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