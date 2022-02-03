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تطبيقٌ يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري بالمملكة يبتكره سعودي

اهتدى إليه بإصابة ابنته بالمرض.. "البلوي": تَنافسٌ وخصومات مجانية

نجح الدكتور سليمان البلوي، في الوصول إلى تطبيق لمصابي السكري، يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري في المملكة والشرق الأوسط؛ وذلك باستخدام البيانات والذكاء الصناعي عبر أحدث تقنيات السكري في العالم لخلق بيئة تفاعلية من البيانات التي كان المريض يراها صعبة ولا يمكن تفسيرها إلا عن طريق طبيب، وهو ما بات سهلًا جدًّا عبر التطبيق.

ويعمل التطبيق، الذي تم عرضه أمام زوار "LEAP 22" المقام في "واجهة الرياض"، على إضافة أي مريض مصاب في المجتمع السكري ويتنافس معه تنافسًا صحيًّا يفيد صحته؛ حيث كلما حافظ المريض على معدل سكره مدة معينة من الزمن، كسب معهم، ويتم تحويله مع الشركات المتفق معها وتحويل النقاط إلى خصومات مجانية.

وعن الفكرة، قال "البلوي": جاء تطبيق "كرز" بعد إصابة ابنتي بعمر سبع سنوات بالسكري من النوع الأول، وعرفت وقتها حجم التحدي الموجود بالنسبة لمجتمع السكري بشكل عام، وبدأت أحاول البحث عن حلول بطريقة مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي الموجود، وبدأنا في التطبيق، وانطلق في النسخة التجريبية، ‏وتواصلنا على "مسك الريادة"، وتم اختيار المنصة من ضمنها "مسك الانطلاق"، وبحمد لله خرجنا بالبرنامج وكنا من ضمن أفضل 100 شركة داخل البرنامج الذي يهدف إلى تغيير نظام الرعاية الصحية الحالي للسكري، ‏باستخدام أجهزة تتابع السكري باستمرار، والتحول جذريًّا ‏من المتابعة اللحظية إلى المتابعة المستمرة.

وختم الدكتور سليمان البلوي الحائز على الماجستير في الإدارة التنفيذية بالقطاع الصحي، بقوله: "كرز" نعتبرها ركنًا أساسيًّا في المجتمع، مبنية على تنافس صحي؛ بحيث إنك تشارك قراءتك مع الناس الذين يشاركونك التجربة الممتعة المبنية على نظرية المنافسة واللعب في نفس الوقت؛ فكل ما كنت في المدى الطبيعي؛ كسبت معنا "كرزة"، والكرز هذا خلال فترة معينة تستطيع تحويله إلى مكافآت عن طريق شركاء النجاح، والجهات الرسمية التي كانت تدعم، والآن بدأنا في برنامج الشركات مع مجموعة شركات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطبيقٌ يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري بالمملكة يبتكره سعودي
سبق

نجح الدكتور سليمان البلوي، في الوصول إلى تطبيق لمصابي السكري، يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري في المملكة والشرق الأوسط؛ وذلك باستخدام البيانات والذكاء الصناعي عبر أحدث تقنيات السكري في العالم لخلق بيئة تفاعلية من البيانات التي كان المريض يراها صعبة ولا يمكن تفسيرها إلا عن طريق طبيب، وهو ما بات سهلًا جدًّا عبر التطبيق.

ويعمل التطبيق، الذي تم عرضه أمام زوار "LEAP 22" المقام في "واجهة الرياض"، على إضافة أي مريض مصاب في المجتمع السكري ويتنافس معه تنافسًا صحيًّا يفيد صحته؛ حيث كلما حافظ المريض على معدل سكره مدة معينة من الزمن، كسب معهم، ويتم تحويله مع الشركات المتفق معها وتحويل النقاط إلى خصومات مجانية.

وعن الفكرة، قال "البلوي": جاء تطبيق "كرز" بعد إصابة ابنتي بعمر سبع سنوات بالسكري من النوع الأول، وعرفت وقتها حجم التحدي الموجود بالنسبة لمجتمع السكري بشكل عام، وبدأت أحاول البحث عن حلول بطريقة مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي الموجود، وبدأنا في التطبيق، وانطلق في النسخة التجريبية، ‏وتواصلنا على "مسك الريادة"، وتم اختيار المنصة من ضمنها "مسك الانطلاق"، وبحمد لله خرجنا بالبرنامج وكنا من ضمن أفضل 100 شركة داخل البرنامج الذي يهدف إلى تغيير نظام الرعاية الصحية الحالي للسكري، ‏باستخدام أجهزة تتابع السكري باستمرار، والتحول جذريًّا ‏من المتابعة اللحظية إلى المتابعة المستمرة.

وختم الدكتور سليمان البلوي الحائز على الماجستير في الإدارة التنفيذية بالقطاع الصحي، بقوله: "كرز" نعتبرها ركنًا أساسيًّا في المجتمع، مبنية على تنافس صحي؛ بحيث إنك تشارك قراءتك مع الناس الذين يشاركونك التجربة الممتعة المبنية على نظرية المنافسة واللعب في نفس الوقت؛ فكل ما كنت في المدى الطبيعي؛ كسبت معنا "كرزة"، والكرز هذا خلال فترة معينة تستطيع تحويله إلى مكافآت عن طريق شركاء النجاح، والجهات الرسمية التي كانت تدعم، والآن بدأنا في برنامج الشركات مع مجموعة شركات".

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
10:30 AM

تطبيقٌ يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري بالمملكة يبتكره سعودي

اهتدى إليه بإصابة ابنته بالمرض.. "البلوي": تَنافسٌ وخصومات مجانية

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عيسى الحربي - الرياض
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نجح الدكتور سليمان البلوي، في الوصول إلى تطبيق لمصابي السكري، يعيد تشكيل الرعاية الصحية للسكري في المملكة والشرق الأوسط؛ وذلك باستخدام البيانات والذكاء الصناعي عبر أحدث تقنيات السكري في العالم لخلق بيئة تفاعلية من البيانات التي كان المريض يراها صعبة ولا يمكن تفسيرها إلا عن طريق طبيب، وهو ما بات سهلًا جدًّا عبر التطبيق.

ويعمل التطبيق، الذي تم عرضه أمام زوار "LEAP 22" المقام في "واجهة الرياض"، على إضافة أي مريض مصاب في المجتمع السكري ويتنافس معه تنافسًا صحيًّا يفيد صحته؛ حيث كلما حافظ المريض على معدل سكره مدة معينة من الزمن، كسب معهم، ويتم تحويله مع الشركات المتفق معها وتحويل النقاط إلى خصومات مجانية.

وعن الفكرة، قال "البلوي": جاء تطبيق "كرز" بعد إصابة ابنتي بعمر سبع سنوات بالسكري من النوع الأول، وعرفت وقتها حجم التحدي الموجود بالنسبة لمجتمع السكري بشكل عام، وبدأت أحاول البحث عن حلول بطريقة مختلفة تمامًا عن الوضع الحالي الموجود، وبدأنا في التطبيق، وانطلق في النسخة التجريبية، ‏وتواصلنا على "مسك الريادة"، وتم اختيار المنصة من ضمنها "مسك الانطلاق"، وبحمد لله خرجنا بالبرنامج وكنا من ضمن أفضل 100 شركة داخل البرنامج الذي يهدف إلى تغيير نظام الرعاية الصحية الحالي للسكري، ‏باستخدام أجهزة تتابع السكري باستمرار، والتحول جذريًّا ‏من المتابعة اللحظية إلى المتابعة المستمرة.

وختم الدكتور سليمان البلوي الحائز على الماجستير في الإدارة التنفيذية بالقطاع الصحي، بقوله: "كرز" نعتبرها ركنًا أساسيًّا في المجتمع، مبنية على تنافس صحي؛ بحيث إنك تشارك قراءتك مع الناس الذين يشاركونك التجربة الممتعة المبنية على نظرية المنافسة واللعب في نفس الوقت؛ فكل ما كنت في المدى الطبيعي؛ كسبت معنا "كرزة"، والكرز هذا خلال فترة معينة تستطيع تحويله إلى مكافآت عن طريق شركاء النجاح، والجهات الرسمية التي كانت تدعم، والآن بدأنا في برنامج الشركات مع مجموعة شركات".

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