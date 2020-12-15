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سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

بعد إغلاقه عامين بسبب تأسيس كباري بالوادي جرى إنجازها

ناشد سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، عبر "سبق"، وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التوجيه بفتح بوابات السد لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم.

وأوضحوا أن مياه الآبار أصبحت شحيحة بعد إغلاق السد منذ عامين، بسبب إنشاء كباري قنونا التي تم إنجازها وافتتاحها.

وأضافوا في شكواهم أن ذلك يجعل فتح بوابات السد لا يؤثر على باقي أعمال المشروع الذي يجري تنفيذ الجزء المتبقي منه بموقع لا يتعارض مع جريان المياه حال فتح السد.

وأشار الأهالي إلى أن احتباس المياه بالسد، تسبب في جفاف الوادي الذي كان يجري على مدى العام، ويستمتع المتنزهون وزوار المنطقة بالخضرة الطبيعية، التي يمتاز بها وادي قنونا.

وقالوا إن فتح بوابات السد من فترة لأخرى سيساهم في بقاء جماله وتوفير المياه بالآبار التي يستخدمها السكان في السقيا وري مزارعهم.

وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع
سبق

ناشد سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، عبر "سبق"، وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التوجيه بفتح بوابات السد لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم.

وأوضحوا أن مياه الآبار أصبحت شحيحة بعد إغلاق السد منذ عامين، بسبب إنشاء كباري قنونا التي تم إنجازها وافتتاحها.

وأضافوا في شكواهم أن ذلك يجعل فتح بوابات السد لا يؤثر على باقي أعمال المشروع الذي يجري تنفيذ الجزء المتبقي منه بموقع لا يتعارض مع جريان المياه حال فتح السد.

وأشار الأهالي إلى أن احتباس المياه بالسد، تسبب في جفاف الوادي الذي كان يجري على مدى العام، ويستمتع المتنزهون وزوار المنطقة بالخضرة الطبيعية، التي يمتاز بها وادي قنونا.

وقالوا إن فتح بوابات السد من فترة لأخرى سيساهم في بقاء جماله وتوفير المياه بالآبار التي يستخدمها السكان في السقيا وري مزارعهم.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:08 PM

سكان "قنونا" يناشدون المسؤولين بفتح السد لتغذية آبارهم وري المزارع

بعد إغلاقه عامين بسبب تأسيس كباري بالوادي جرى إنجازها

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حسن العيسي - القنفذة
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ناشد سكان قرى بني عيسى بسبت الجارة وقرى بني زيد، الواقعة على ضفاف وادي قنونا، عبر "سبق"، وزير البيئة والمياه المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التوجيه بفتح بوابات السد لتغذية الآبار بالمياه وري مزارعهم.

وأوضحوا أن مياه الآبار أصبحت شحيحة بعد إغلاق السد منذ عامين، بسبب إنشاء كباري قنونا التي تم إنجازها وافتتاحها.

وأضافوا في شكواهم أن ذلك يجعل فتح بوابات السد لا يؤثر على باقي أعمال المشروع الذي يجري تنفيذ الجزء المتبقي منه بموقع لا يتعارض مع جريان المياه حال فتح السد.

وأشار الأهالي إلى أن احتباس المياه بالسد، تسبب في جفاف الوادي الذي كان يجري على مدى العام، ويستمتع المتنزهون وزوار المنطقة بالخضرة الطبيعية، التي يمتاز بها وادي قنونا.

وقالوا إن فتح بوابات السد من فترة لأخرى سيساهم في بقاء جماله وتوفير المياه بالآبار التي يستخدمها السكان في السقيا وري مزارعهم.

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