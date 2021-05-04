"الحج والعمرة" تدعو الراغبين في أداء صلاة القيام للتأكد من توقيت الحجز

دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.
وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.
دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.
وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.وزارة الحج والعمرة
دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.
وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.
دعت وزارة الحج والعمرة -في تنويه لها- ضيوف الرحمن من المصلين والراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان، إلى التأكد من تاريخ وتوقيت الحجز.
وقالت عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء: إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.