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"حقوق الإنسان": مقطع المعلم الذي ظهر وهو يضرب طلابه بعسير عفوي ولا يمتُّ للعنف بأي شكل

"الشعبي": المعلم محبوب من زملائه والطلاب.. والمدرسة توفر بيئة تعليمية محفزة

أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي، أنه وبعد رصد فرع الجمعية المقطع الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "معلم يطارد طلابه بالعصا في عسير"، التقى وفد من الفرع يوم الأربعاء 1439/8/9 قائد المدرسة وتم الاستماع منه عن حيثيات المقطع، كما تم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما نشر، وخصوصًا أنه كان في مهمة رسمية في الإدارة العامة للتعليم في ذلك الوقت.

أضاف: ثم التقى الوفد على انفراد كلًّا من: الطالب الذي ظهر في المقطع كأنه يتعرض للضرب، والطالب الذي قام بالتصوير، وأخيرًا المعلم، وقد تأكد الوفد من أن المقطع عفوي ولَم يكن هناك عنف بأي شكل من الأشكال؛ وخاصة أن المعلم ممن يثني عليه الجميع وقريب جداً ومحبوب من زملائه ومن الطلاب، وأن المدرسة وقيادتها ومعلميها يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على طلابهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وقد حققت المدرسة إنجازات كثيرة على مستوى المنطقة، وأنها تعتبر الأولى على مستوى المملكة في بوابة المستقبل في التعلم الإلكتروني عن بعد.

وأشار إلى أنه من باب الإنصاف، فإن الجمعية ترى أن مثل هذا النموذج من المدارس يجب أن يكون محل تقدير الجميع، وأنه يجب دعمها وتشجيعها في ظل التوجهات الحديثة لتطوير التعليم والارتقاء به لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

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"حقوق الإنسان": مقطع المعلم الذي ظهر وهو يضرب طلابه بعسير عفوي ولا يمتُّ للعنف بأي شكل
سبق

أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي، أنه وبعد رصد فرع الجمعية المقطع الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "معلم يطارد طلابه بالعصا في عسير"، التقى وفد من الفرع يوم الأربعاء 1439/8/9 قائد المدرسة وتم الاستماع منه عن حيثيات المقطع، كما تم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما نشر، وخصوصًا أنه كان في مهمة رسمية في الإدارة العامة للتعليم في ذلك الوقت.

أضاف: ثم التقى الوفد على انفراد كلًّا من: الطالب الذي ظهر في المقطع كأنه يتعرض للضرب، والطالب الذي قام بالتصوير، وأخيرًا المعلم، وقد تأكد الوفد من أن المقطع عفوي ولَم يكن هناك عنف بأي شكل من الأشكال؛ وخاصة أن المعلم ممن يثني عليه الجميع وقريب جداً ومحبوب من زملائه ومن الطلاب، وأن المدرسة وقيادتها ومعلميها يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على طلابهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وقد حققت المدرسة إنجازات كثيرة على مستوى المنطقة، وأنها تعتبر الأولى على مستوى المملكة في بوابة المستقبل في التعلم الإلكتروني عن بعد.

وأشار إلى أنه من باب الإنصاف، فإن الجمعية ترى أن مثل هذا النموذج من المدارس يجب أن يكون محل تقدير الجميع، وأنه يجب دعمها وتشجيعها في ظل التوجهات الحديثة لتطوير التعليم والارتقاء به لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:59 PM

"حقوق الإنسان": مقطع المعلم الذي ظهر وهو يضرب طلابه بعسير عفوي ولا يمتُّ للعنف بأي شكل

"الشعبي": المعلم محبوب من زملائه والطلاب.. والمدرسة توفر بيئة تعليمية محفزة

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رائد القرفي - أبها
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أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي، أنه وبعد رصد فرع الجمعية المقطع الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "معلم يطارد طلابه بالعصا في عسير"، التقى وفد من الفرع يوم الأربعاء 1439/8/9 قائد المدرسة وتم الاستماع منه عن حيثيات المقطع، كما تم الاطلاع على الإجراءات النظامية التي اتخذتها المدرسة للتأكد مما نشر، وخصوصًا أنه كان في مهمة رسمية في الإدارة العامة للتعليم في ذلك الوقت.

أضاف: ثم التقى الوفد على انفراد كلًّا من: الطالب الذي ظهر في المقطع كأنه يتعرض للضرب، والطالب الذي قام بالتصوير، وأخيرًا المعلم، وقد تأكد الوفد من أن المقطع عفوي ولَم يكن هناك عنف بأي شكل من الأشكال؛ وخاصة أن المعلم ممن يثني عليه الجميع وقريب جداً ومحبوب من زملائه ومن الطلاب، وأن المدرسة وقيادتها ومعلميها يبذلون جهودًا كبيرة للمحافظة على طلابهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة، وقد حققت المدرسة إنجازات كثيرة على مستوى المنطقة، وأنها تعتبر الأولى على مستوى المملكة في بوابة المستقبل في التعلم الإلكتروني عن بعد.

وأشار إلى أنه من باب الإنصاف، فإن الجمعية ترى أن مثل هذا النموذج من المدارس يجب أن يكون محل تقدير الجميع، وأنه يجب دعمها وتشجيعها في ظل التوجهات الحديثة لتطوير التعليم والارتقاء به لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030.

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