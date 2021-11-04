تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

صدارة ضمك في قبضة الهلال.. والإثارة تجمع الاتحاد والفتح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-04 تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443 12:08 AM

صدارة ضمك في قبضة الهلال.. والإثارة تجمع الاتحاد والفتح في منعطف الجولة الـ11 من دوري المحترفين





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تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.