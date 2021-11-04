النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

صدارة ضمك في قبضة الهلال.. والإثارة تجمع الاتحاد والفتح

في منعطف الجولة الـ11 من دوري المحترفين

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صدارة ضمك في قبضة الهلال.. والإثارة تجمع الاتحاد والفتح
سبق

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:08 AM

صدارة ضمك في قبضة الهلال.. والإثارة تجمع الاتحاد والفتح

في منعطف الجولة الـ11 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
510

تُستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، يستضيف فيها الهلال نظيره ضمك (المتصدر) على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي في ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، فيما يستضيف الاتفاق نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر, وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الفتح والاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة