النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها

قال: خلاف في اعتبار طلب الشاب منها "سنابها أو رقم جوالها" تحرُّشًا

أكد المحامي سلطان العنزي أن عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها.

‪وقال "العنزي" لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية في حلقة ناقشت كيفية إثبات واقعة التحرش، وما هي الجهة المختصة: "بعض الشباب يستسهل التحرُّش، ويعتبره رادعًا للفتاة المتبرجة التي خرجت دون المحافظة على الذوق العام والآداب العامة، مثل كشف شعرها، أو ظهور أحد مفاتن جسدها من عباءتها.. وهذا لا يعطي الشاب المبرر للتحرُّش بها، ولا يجوز له هذا الفعل مهما كانت الأحوال، فهو محاسَب وفق نظام التحرش".

وحول طلب الشاب من الفتاة "سنابها أو رقم جوالها" هل يُعدُّ تحرشًا؟ أوضح المحامي سلطان العنزي أن "هذه المسألة فيها خلاف؛ فبعضهم قال إنها ليست تحرشًا وإنما مخالفة للذوق العام والآداب العامة؛ ويعاقَب من قِبل المحكمة، والآخر قال إن كان خلف ذلك الاعتداء أو التحرش أو المساس بحرية الشخص وكرامته وجسده، وربط علاقة محرمة، فيُعدُّ في هذه الحالة تحرشًا!".

وأشار إلى أن العقوبة في جرائم التحرش تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة مالية 300 ألف ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها
سبق

أكد المحامي سلطان العنزي أن عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها.

‪وقال "العنزي" لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية في حلقة ناقشت كيفية إثبات واقعة التحرش، وما هي الجهة المختصة: "بعض الشباب يستسهل التحرُّش، ويعتبره رادعًا للفتاة المتبرجة التي خرجت دون المحافظة على الذوق العام والآداب العامة، مثل كشف شعرها، أو ظهور أحد مفاتن جسدها من عباءتها.. وهذا لا يعطي الشاب المبرر للتحرُّش بها، ولا يجوز له هذا الفعل مهما كانت الأحوال، فهو محاسَب وفق نظام التحرش".

وحول طلب الشاب من الفتاة "سنابها أو رقم جوالها" هل يُعدُّ تحرشًا؟ أوضح المحامي سلطان العنزي أن "هذه المسألة فيها خلاف؛ فبعضهم قال إنها ليست تحرشًا وإنما مخالفة للذوق العام والآداب العامة؛ ويعاقَب من قِبل المحكمة، والآخر قال إن كان خلف ذلك الاعتداء أو التحرش أو المساس بحرية الشخص وكرامته وجسده، وربط علاقة محرمة، فيُعدُّ في هذه الحالة تحرشًا!".

وأشار إلى أن العقوبة في جرائم التحرش تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة مالية 300 ألف ريال.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
11:36 PM

محامٍ: عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها

قال: خلاف في اعتبار طلب الشاب منها "سنابها أو رقم جوالها" تحرُّشًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
34
4,107

أكد المحامي سلطان العنزي أن عدم احتشام الفتاة ليس مبررًا للتحرُّش بها.

‪وقال "العنزي" لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية في حلقة ناقشت كيفية إثبات واقعة التحرش، وما هي الجهة المختصة: "بعض الشباب يستسهل التحرُّش، ويعتبره رادعًا للفتاة المتبرجة التي خرجت دون المحافظة على الذوق العام والآداب العامة، مثل كشف شعرها، أو ظهور أحد مفاتن جسدها من عباءتها.. وهذا لا يعطي الشاب المبرر للتحرُّش بها، ولا يجوز له هذا الفعل مهما كانت الأحوال، فهو محاسَب وفق نظام التحرش".

وحول طلب الشاب من الفتاة "سنابها أو رقم جوالها" هل يُعدُّ تحرشًا؟ أوضح المحامي سلطان العنزي أن "هذه المسألة فيها خلاف؛ فبعضهم قال إنها ليست تحرشًا وإنما مخالفة للذوق العام والآداب العامة؛ ويعاقَب من قِبل المحكمة، والآخر قال إن كان خلف ذلك الاعتداء أو التحرش أو المساس بحرية الشخص وكرامته وجسده، وربط علاقة محرمة، فيُعدُّ في هذه الحالة تحرشًا!".

وأشار إلى أن العقوبة في جرائم التحرش تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة مالية 300 ألف ريال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة