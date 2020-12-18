النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه"

حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل

حصلت الفارسة السعودية خلود مختار على لقب أول فارسة سعودية تحصل على بطاقة "جوكيه" التي مُنحت لها من ميدان الفروسية بمحافظة جدة؛ لتشارك مع بقية الفرسان في سباقات السرعة.

وتعد خلود من الفارسات السعوديات اللاتي لهن تاريخ طويل في سباقات الفروسية، سواء داخل السعودية أو خارجها. وقد حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه"
سبق

حصلت الفارسة السعودية خلود مختار على لقب أول فارسة سعودية تحصل على بطاقة "جوكيه" التي مُنحت لها من ميدان الفروسية بمحافظة جدة؛ لتشارك مع بقية الفرسان في سباقات السرعة.

وتعد خلود من الفارسات السعوديات اللاتي لهن تاريخ طويل في سباقات الفروسية، سواء داخل السعودية أو خارجها. وقد حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
11:43 PM

"خلود".. أول خيّالة سعودية تحصل على لقب "جوكيه"

حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,835

حصلت الفارسة السعودية خلود مختار على لقب أول فارسة سعودية تحصل على بطاقة "جوكيه" التي مُنحت لها من ميدان الفروسية بمحافظة جدة؛ لتشارك مع بقية الفرسان في سباقات السرعة.

وتعد خلود من الفارسات السعوديات اللاتي لهن تاريخ طويل في سباقات الفروسية، سواء داخل السعودية أو خارجها. وقد حققت العديد من البطولات في مجال سباقات القدرة والتحمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,677
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,686
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة