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"بدر الفرحان" يُعزي ذوي العميد "عبدالعزيز القحطاني"

قدم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أل سعود، واجب العزاء لأسرة آل أبو سميح القحطاني، في وفاة عضو المجلس التنسيقي للهيئة الملكية بمحافظة العُلا العميد عبدالعزيز بن عبدالله أبو سميح القحطاني، والذي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وسأل الله سبحانه وتعالي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
جاء ذلك في برقية تلقاها ابن الفقيد المحامي سلطان من سمو الأمير بدر الفرحان.
من جانب آخر شكر نجل الفقيد أبو سميح نيابة عن أعمامه وأشقائه الأمير بدر على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه.

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"بدر الفرحان" يُعزي ذوي العميد "عبدالعزيز القحطاني"
سبق

قدم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أل سعود، واجب العزاء لأسرة آل أبو سميح القحطاني، في وفاة عضو المجلس التنسيقي للهيئة الملكية بمحافظة العُلا العميد عبدالعزيز بن عبدالله أبو سميح القحطاني، والذي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وسأل الله سبحانه وتعالي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
جاء ذلك في برقية تلقاها ابن الفقيد المحامي سلطان من سمو الأمير بدر الفرحان.
من جانب آخر شكر نجل الفقيد أبو سميح نيابة عن أعمامه وأشقائه الأمير بدر على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:12 AM

"بدر الفرحان" يُعزي ذوي العميد "عبدالعزيز القحطاني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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قدم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أل سعود، واجب العزاء لأسرة آل أبو سميح القحطاني، في وفاة عضو المجلس التنسيقي للهيئة الملكية بمحافظة العُلا العميد عبدالعزيز بن عبدالله أبو سميح القحطاني، والذي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وسأل الله سبحانه وتعالي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
جاء ذلك في برقية تلقاها ابن الفقيد المحامي سلطان من سمو الأمير بدر الفرحان.
من جانب آخر شكر نجل الفقيد أبو سميح نيابة عن أعمامه وأشقائه الأمير بدر على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه.

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