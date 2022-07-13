النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة

خلال اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.

جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.

واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.

واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.

كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.

كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة
سبق

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.

جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.

واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.

واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.

كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.

كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:45 PM

مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة

خلال اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
835

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1441/ 1442هـ، والذي نظمته أمانة التعليم.

جاء ذلك، بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية للبنين والبنات والخدمات المساندة وعدد من مديري الإدارات.

واستعرض الاجتماع مراحل تقييم الاستعداد للعام الدراسي المقبل والمؤشر الرقمي لنسبة الإنجاز وخطة الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالاستعداد.

واستمع "اللهيبي" لمداخلات الأعضاء في جميع بنود الاستعداد، وتمت مناقشة تقارير مدخلات الإدارات في النظام الإلكتروني، ومنها إدارة التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية والتشغيل والصيانة، وإدارة شؤون المعلمين وخدمات الطلاب والموارد البشرية.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، ومتابعة كل ما يخص العمل وجاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة.

كما حث على تحقيق التكامل بين الإدارات ومكاتب التعليم والتنسيق في الجهود وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستعداد.

كما أكد أن الاستعداد لهذا العام سيكون أكثر دقة وجاهزية برغم كل الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد، ومثمناً للجميع جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,776
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,100
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,816
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة