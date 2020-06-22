مع عودة الحياة لطبيعتها.. بلدية ينبع تغلق 7 صالونات حلاقة لعدم تطبيقها الاحترازات

أغلقت منشأتَيْن غذائيتَيْن مشدِّدة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بالفرق الرقابية 7 صالونات حلاقة رجالية لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بعد أن نفذت البلدية جولة رقابية على صوالين الحلاقة بعد قرار السماح بعودة عملها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أغلقت الفرق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة منشأتين غذائيتين أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.



وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.