هل يحتاج الناس إلى التلقيح ضد كورونا سنويًّا؟.. مسؤول أمريكي يجيب

قال: لسوء الحظ.. هذا الفيروس يمكن أن يتحور سريعًا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون آند جونسون" (J&J)، أليكس جورسكي، الثلاثاء، أن التحور السريع لفيروس كورونا، قد يجعل الناس يحتاجون إلى التطعيم ضد الإصابة بالفيروس سنويًّا على مدى السنوات العديدة القادمة؛ ليصبح "مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية" على حد قوله.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال جورسكي إنه "لسوء الحظ، يمكن للفيروس أن يتحور سريعًا".

وتابع: "في كل مرة يتحور فيها، يكون الأمر أشبه بنغمة اتصال جديد على الهاتف، إذا جاز التعبير؛ حيث يمكننا رؤية متغير أو سلالة أخرى".

وأوضح أن أي طفرة أخرى "يمكن أن يكون لها تأثير على قدرتنا على صد الأجسام المضادة".

وقالت شركة "جونسون أند جونسون" الأسبوع الماضي، إنها طلبت من السلطات الصحية في الولايات المتحدة الإذن بجرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، وأضافت أنها ستتقدم بطلب مماثل إلى السلطات الأوروبية في الأسابيع المقبلة.

وجاء طلب الشركة المصنعة للأدوية إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في أعقاب تقريرها، الصادر في 29 يناير، والذي قالت فيه إن اللقاح له نسبة فعالية تبلغ 66% في الوقاية من الإصابات بكورونا المتوسطة منها والشديدة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال المحقق الرئيسي المشترك لجنوب إفريقيا في تجربة لقاح "جونسون أند جونسون" إن جهة تنظيمية حكومية تعالج طلبًا لمنح اللقاح إذنًا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وعلى عكس لقاحات كورونا التي أنتجتها فايزر وموديرنا، والتي تتطلب جرعتين؛ فإن "لقاح جونسون أند جونسون" يتطلب جرعة واحدة فقط؛ وبالتالي يسهل الخدمات اللوجستية لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال جورسكي لشبكة "سي إن بي سي": إن الشركة "واثقة للغاية" من أنها ستحقق هدفها المتمثل في توصيل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، بحلول نهاية يونيو.

وقال أيضًا: إن شركته تواصل العمل على لقاح آخر من جرعتين لفيروس كورونا.