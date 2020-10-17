في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.
وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.
في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-17
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.
وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
07:30 PM
في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.
وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.