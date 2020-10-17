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في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران

حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 ‬كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.

وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.

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في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران
سبق

حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 ‬كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.

وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
07:30 PM

في افتتاح الجولة الأولى من دوري ممتاز الطائرة.. الهلال والأهلي ينتصران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة بطل النسخة السابقة فوزاً ثميناً على ضمك 3/ 0 ‬كما حقق الهلال فوزاً كبيراً على الخليج 3/ 0، في افتتاح الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت اليوم السبت.

وبذات النتيجة فاز الاتحاد على الابتسام ونجح الوحدة من الفوز على الموج 3/ 0.

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