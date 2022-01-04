النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ورشة للشربا السعودي لمتابعة جهود المملكة في "العشرين" تحت الرئاسة الإندونيسية

استهدفت مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة إزاء المواضيع المطروحة

ترأس الشربا السعودي لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أمس، ورشة عمل تحت عنوان: "ورشة عمل أجندة المملكة في مجموعة العشرين للعام 2022"، وذلك في إطار متابعة جهود المملكة وتمثيلها في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية للعام 2022م، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الورشة مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة في المواضيع المطروحة خلال الرئاسة الإندونيسية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين للعام 2022م.

وناقشت ورشة العمل التقدم المحرز لمجموعات عمل المسار المالي ومسار الشربا خلال الرئاسة الإندونيسية، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل والتحضيرات اللازمة للاجتماعات الوزارية واجتماعات الشربا المقبلة، وصولاً إلى قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية شهر أكتوبر للعام 2022م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ورشة للشربا السعودي لمتابعة جهود المملكة في "العشرين" تحت الرئاسة الإندونيسية
سبق

ترأس الشربا السعودي لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أمس، ورشة عمل تحت عنوان: "ورشة عمل أجندة المملكة في مجموعة العشرين للعام 2022"، وذلك في إطار متابعة جهود المملكة وتمثيلها في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية للعام 2022م، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الورشة مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة في المواضيع المطروحة خلال الرئاسة الإندونيسية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين للعام 2022م.

وناقشت ورشة العمل التقدم المحرز لمجموعات عمل المسار المالي ومسار الشربا خلال الرئاسة الإندونيسية، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل والتحضيرات اللازمة للاجتماعات الوزارية واجتماعات الشربا المقبلة، وصولاً إلى قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية شهر أكتوبر للعام 2022م.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

ورشة للشربا السعودي لمتابعة جهود المملكة في "العشرين" تحت الرئاسة الإندونيسية

استهدفت مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة إزاء المواضيع المطروحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
519

ترأس الشربا السعودي لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أمس، ورشة عمل تحت عنوان: "ورشة عمل أجندة المملكة في مجموعة العشرين للعام 2022"، وذلك في إطار متابعة جهود المملكة وتمثيلها في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية للعام 2022م، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الورشة مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة في المواضيع المطروحة خلال الرئاسة الإندونيسية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين للعام 2022م.

وناقشت ورشة العمل التقدم المحرز لمجموعات عمل المسار المالي ومسار الشربا خلال الرئاسة الإندونيسية، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل والتحضيرات اللازمة للاجتماعات الوزارية واجتماعات الشربا المقبلة، وصولاً إلى قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية شهر أكتوبر للعام 2022م.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة