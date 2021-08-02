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الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

وزارة الصحة: بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس "كوفيد-19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة؛ وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد-19"، وتأكيدًا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس "كوفيد-19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة؛ وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد-19"، وتأكيدًا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:32 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:45 PM

الإمارات توفر لقاح "كورونا" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

وزارة الصحة: بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس "كوفيد-19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة؛ وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد-19"، وتأكيدًا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

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