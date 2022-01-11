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"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة

المالكي" يحثّ على الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها, ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، موضحًا أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث "المالكي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها, ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، موضحًا أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث "المالكي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:05 PM

"الأمن البيئي" يوقف 5 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة

المالكي" يحثّ على الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة والحياة الفطرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها, ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، موضحًا أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث "المالكي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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