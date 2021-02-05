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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجل 1302 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا و1684 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 551842 حالة، منها 32454 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1684 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 507502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11886 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 1302 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا و1684 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 551842 حالة، منها 32454 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1684 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 507502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11886 حالة وفاة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
04:39 PM

باكستان تسجل 1302 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا و1684 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 551842 حالة، منها 32454 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1684 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 507502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11886 حالة وفاة.

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