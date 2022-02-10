أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.
"الصحة": تسجيل 2866 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3379 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
"الصحة": تسجيل 2866 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3379 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.