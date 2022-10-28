النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

لأن كل دقيقة لها ثمن في إنقاذ المريض

قال طبيب القلب الألماني هيريبيرت شونكرت: إن أعراض الإصابة بنوبة قلبية، تتمثل في: (الألم الشديد بالصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والعرق البارد).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، شدد البروفيسور "شونكرت" على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وأشار "شونكرت" إلى أن عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة، والتقدم في العمر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض
سبق

قال طبيب القلب الألماني هيريبيرت شونكرت: إن أعراض الإصابة بنوبة قلبية، تتمثل في: (الألم الشديد بالصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والعرق البارد).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، شدد البروفيسور "شونكرت" على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وأشار "شونكرت" إلى أن عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة، والتقدم في العمر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:42 PM

إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

لأن كل دقيقة لها ثمن في إنقاذ المريض

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
16,290

قال طبيب القلب الألماني هيريبيرت شونكرت: إن أعراض الإصابة بنوبة قلبية، تتمثل في: (الألم الشديد بالصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والعرق البارد).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، شدد البروفيسور "شونكرت" على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وأشار "شونكرت" إلى أن عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة، والتقدم في العمر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,786
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة