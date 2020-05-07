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"المواصفات" تُصدر تقريرًا عن الخدمات التي أنجزتها عن بُعد خلال شهر

تمثلت في خدمة العملاء والعمليات التشغيلية والتوعية والتسويق وبناء الشراكات

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقريرًا مفصلًا للخدمات والعمليات التي نفّذتها في مجال خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين خلال شهر.

وشملت تلك الخدمات أربعة محاور تمثلت في خدمة العملاء، والعمليات التشغيلية، والتوعية والتسويق، وبناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة أنه تمت دراسة (8472) استفسارًا في مجال خدمة العملاء، والرد علي المستفيدين وإبلاغهم بالنتيجة النهائية للاستفسار خلال المدة الزمنية المحددة، وتقديم الدعم والمساندة لـ(٢٢) منشأة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من خدمات الهيئة.

أما في مجال العمليات التشغيلية؛ فقد قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الخدمات؛ حيث أصدرت (29719) شهادة إرسالية و(21023) شهادة مطابقة منتج في منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في المنصة خلال فترة التقرير (53256) منتجًا.

وبيّنت الهيئة أن فِرَق العمل لديها قامت باختبار وفحص (٢١٨) عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ فيما تم الكشف على (٣٧) سيارة مستوردة مستعملة، منها سيارات مستعملة يرغب ملاكها في تغيير هويتها (الطراز) مثلًا (من قلاب إلى صهريج... إلخ)؛ وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت (2400) ترخيص باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة بأنواعها المختلفة، كما أصدرت (50) شهادة مطابقة لاعتماد الطراز تؤكد أن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية، كما تم إصدار (٣) شهادات اختبار الكفاءة للمختبرات الخاصة؛ فيما تم منح تراخيص جديدة لعدد (٣) منشآت باستخدام علامة الجودة.

وتَضَمّنت جهود الهيئة أيضًا خلال فترة التقرير في مجال العمليات التشغيلية، إصدار (٦٦٠) شهادة مطابقة وطنية مناظرة (IECEE)، كما تم الفحص الميداني لـ(٧٠٦) أجهزة قياس؛ للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقًا، وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة ضمن مبادرة المعايرة القانونية (تقييس)؛ فيما تم قبول ومتابعة وتوسيع مجال القبول لعدد (٤) جهات تقويم مطابقة.

وفي مجال تفعيل عمل المنظومة الوطنية لقطاع الحلال، قامت الهيئة خلال فترة التقرير بإنهاء مسودة لائحتين فنيتين، وتم استقبال طلبات قبول (٤) جهات تقويم مطابقة ضمن اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الحلال وإخضاعها لعمليات الدراسة والتقييم.

أما في مجال التوعية والتسويق فقد قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية للتعريف بالخدمات الإلكترونية المقدمة عن بُعد؛ حيث بلغ عدد الأعمال المنفذة التي نُشرت في حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والردود على الاستفسارات (٤٢٦)؛ فيما بلغت التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة (12050) تفاعل.

وفي مجال بناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية، أوضحت الهيئة أنه تم التعاون مع منظمتي (ISO) و(IEC) لإتاحة عدد من المواصفات القياسية الدولية بشكل مجاني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث بلغ عدد المواصفات التي تمت إتاحتها (٣٣) مواصفة قياسية؛ فيما أتاحت الهيئة عدد (٤) مواصفات قياسية سعودية لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص؛ لضمان التواصل الفاعل بين المنظمات، وتحسين سير العمل عن بُعد، وتفعيل وإدارة العمل التطوعي في المنظمات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" تُصدر تقريرًا عن الخدمات التي أنجزتها عن بُعد خلال شهر
سبق

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقريرًا مفصلًا للخدمات والعمليات التي نفّذتها في مجال خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين خلال شهر.

وشملت تلك الخدمات أربعة محاور تمثلت في خدمة العملاء، والعمليات التشغيلية، والتوعية والتسويق، وبناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة أنه تمت دراسة (8472) استفسارًا في مجال خدمة العملاء، والرد علي المستفيدين وإبلاغهم بالنتيجة النهائية للاستفسار خلال المدة الزمنية المحددة، وتقديم الدعم والمساندة لـ(٢٢) منشأة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من خدمات الهيئة.

أما في مجال العمليات التشغيلية؛ فقد قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الخدمات؛ حيث أصدرت (29719) شهادة إرسالية و(21023) شهادة مطابقة منتج في منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في المنصة خلال فترة التقرير (53256) منتجًا.

وبيّنت الهيئة أن فِرَق العمل لديها قامت باختبار وفحص (٢١٨) عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ فيما تم الكشف على (٣٧) سيارة مستوردة مستعملة، منها سيارات مستعملة يرغب ملاكها في تغيير هويتها (الطراز) مثلًا (من قلاب إلى صهريج... إلخ)؛ وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت (2400) ترخيص باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة بأنواعها المختلفة، كما أصدرت (50) شهادة مطابقة لاعتماد الطراز تؤكد أن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية، كما تم إصدار (٣) شهادات اختبار الكفاءة للمختبرات الخاصة؛ فيما تم منح تراخيص جديدة لعدد (٣) منشآت باستخدام علامة الجودة.

وتَضَمّنت جهود الهيئة أيضًا خلال فترة التقرير في مجال العمليات التشغيلية، إصدار (٦٦٠) شهادة مطابقة وطنية مناظرة (IECEE)، كما تم الفحص الميداني لـ(٧٠٦) أجهزة قياس؛ للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقًا، وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة ضمن مبادرة المعايرة القانونية (تقييس)؛ فيما تم قبول ومتابعة وتوسيع مجال القبول لعدد (٤) جهات تقويم مطابقة.

وفي مجال تفعيل عمل المنظومة الوطنية لقطاع الحلال، قامت الهيئة خلال فترة التقرير بإنهاء مسودة لائحتين فنيتين، وتم استقبال طلبات قبول (٤) جهات تقويم مطابقة ضمن اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الحلال وإخضاعها لعمليات الدراسة والتقييم.

أما في مجال التوعية والتسويق فقد قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية للتعريف بالخدمات الإلكترونية المقدمة عن بُعد؛ حيث بلغ عدد الأعمال المنفذة التي نُشرت في حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والردود على الاستفسارات (٤٢٦)؛ فيما بلغت التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة (12050) تفاعل.

وفي مجال بناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية، أوضحت الهيئة أنه تم التعاون مع منظمتي (ISO) و(IEC) لإتاحة عدد من المواصفات القياسية الدولية بشكل مجاني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث بلغ عدد المواصفات التي تمت إتاحتها (٣٣) مواصفة قياسية؛ فيما أتاحت الهيئة عدد (٤) مواصفات قياسية سعودية لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص؛ لضمان التواصل الفاعل بين المنظمات، وتحسين سير العمل عن بُعد، وتفعيل وإدارة العمل التطوعي في المنظمات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:24 AM

"المواصفات" تُصدر تقريرًا عن الخدمات التي أنجزتها عن بُعد خلال شهر

تمثلت في خدمة العملاء والعمليات التشغيلية والتوعية والتسويق وبناء الشراكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقريرًا مفصلًا للخدمات والعمليات التي نفّذتها في مجال خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين خلال شهر.

وشملت تلك الخدمات أربعة محاور تمثلت في خدمة العملاء، والعمليات التشغيلية، والتوعية والتسويق، وبناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الهيئة أنه تمت دراسة (8472) استفسارًا في مجال خدمة العملاء، والرد علي المستفيدين وإبلاغهم بالنتيجة النهائية للاستفسار خلال المدة الزمنية المحددة، وتقديم الدعم والمساندة لـ(٢٢) منشأة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من خدمات الهيئة.

أما في مجال العمليات التشغيلية؛ فقد قامت الهيئة بتنفيذ العديد من الخدمات؛ حيث أصدرت (29719) شهادة إرسالية و(21023) شهادة مطابقة منتج في منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث بلغ عدد المنتجات المسجلة في المنصة خلال فترة التقرير (53256) منتجًا.

وبيّنت الهيئة أن فِرَق العمل لديها قامت باختبار وفحص (٢١٨) عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة؛ فيما تم الكشف على (٣٧) سيارة مستوردة مستعملة، منها سيارات مستعملة يرغب ملاكها في تغيير هويتها (الطراز) مثلًا (من قلاب إلى صهريج... إلخ)؛ وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.

وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت (2400) ترخيص باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة بأنواعها المختلفة، كما أصدرت (50) شهادة مطابقة لاعتماد الطراز تؤكد أن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية، كما تم إصدار (٣) شهادات اختبار الكفاءة للمختبرات الخاصة؛ فيما تم منح تراخيص جديدة لعدد (٣) منشآت باستخدام علامة الجودة.

وتَضَمّنت جهود الهيئة أيضًا خلال فترة التقرير في مجال العمليات التشغيلية، إصدار (٦٦٠) شهادة مطابقة وطنية مناظرة (IECEE)، كما تم الفحص الميداني لـ(٧٠٦) أجهزة قياس؛ للتأكد من مطابقتها للطراز المعتمد مسبقًا، وأنها تعمل وتقيس بشكل صحيح ودقيق حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة ضمن مبادرة المعايرة القانونية (تقييس)؛ فيما تم قبول ومتابعة وتوسيع مجال القبول لعدد (٤) جهات تقويم مطابقة.

وفي مجال تفعيل عمل المنظومة الوطنية لقطاع الحلال، قامت الهيئة خلال فترة التقرير بإنهاء مسودة لائحتين فنيتين، وتم استقبال طلبات قبول (٤) جهات تقويم مطابقة ضمن اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الحلال وإخضاعها لعمليات الدراسة والتقييم.

أما في مجال التوعية والتسويق فقد قامت الهيئة بإطلاق حملة إعلامية للتعريف بالخدمات الإلكترونية المقدمة عن بُعد؛ حيث بلغ عدد الأعمال المنفذة التي نُشرت في حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والردود على الاستفسارات (٤٢٦)؛ فيما بلغت التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة (12050) تفاعل.

وفي مجال بناء الشراكات والتعاون مع المنظمات الدولية، أوضحت الهيئة أنه تم التعاون مع منظمتي (ISO) و(IEC) لإتاحة عدد من المواصفات القياسية الدولية بشكل مجاني للحد من آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث بلغ عدد المواصفات التي تمت إتاحتها (٣٣) مواصفة قياسية؛ فيما أتاحت الهيئة عدد (٤) مواصفات قياسية سعودية لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص؛ لضمان التواصل الفاعل بين المنظمات، وتحسين سير العمل عن بُعد، وتفعيل وإدارة العمل التطوعي في المنظمات.

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