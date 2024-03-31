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يُذكر بـ"كارثة غرق جدة".. ناقوس خطر يضرب مخططًا عشوائيًا بجازان!

تتواصل إعلانات البيع فيما يلتزم أمين المنطقة ورئيس بلدية صبيا الصمت

حذر مواطنون من تكرار "كارثة غرق جدة" في مخطط عشوائي بمحافظة صبيا وتحديدًا في قرية جخيرة ومحاذٍ لجبل عكوة الشهير، وذلك بعد بدء البناء في المخطط الذي تم توزيعه مع إعلانات البيع دونما توخٍ للمخاطر المتمثلة في تدفق سيول في عمق المخطط قادمة من جبل عكوة الجنوبي وما جاوره.

وأكد مواطنون أن على البلدية التدخل لإيقاف المخطط واستكمال التراخيص وعدم التزام الصمت حتى وقوع كارثة لمواطنين قد يشترون وهم لا يعرفون الموقع؛ حيث يعبر مجرى السيول المتدفقة من عكوة ولا يوجد به بنية تحتية كافية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية بمنطقة بصبيا قد خاطبت المحافظة بطلب النظر في وضع المخطط الذي يقوم على بيعه وتوزيعه ورثة مواطن ولكنه قد يتسبب في كارثة غرق، خصوصاً أن هناك من بدأ التأسيس والبناء رغم خطورة الموقع .

ومن جهتها ، طالبت "سبق" أمين منطقة جازان ورئيس بلدية صبيا بالرد على الاستفسارات منذ أسبوع؛ ولكن لم يتم التجاوب أو الرد حيال هذا المخطط.

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يُذكر بـ"كارثة غرق جدة".. ناقوس خطر يضرب مخططًا عشوائيًا بجازان!
سبق

حذر مواطنون من تكرار "كارثة غرق جدة" في مخطط عشوائي بمحافظة صبيا وتحديدًا في قرية جخيرة ومحاذٍ لجبل عكوة الشهير، وذلك بعد بدء البناء في المخطط الذي تم توزيعه مع إعلانات البيع دونما توخٍ للمخاطر المتمثلة في تدفق سيول في عمق المخطط قادمة من جبل عكوة الجنوبي وما جاوره.

وأكد مواطنون أن على البلدية التدخل لإيقاف المخطط واستكمال التراخيص وعدم التزام الصمت حتى وقوع كارثة لمواطنين قد يشترون وهم لا يعرفون الموقع؛ حيث يعبر مجرى السيول المتدفقة من عكوة ولا يوجد به بنية تحتية كافية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية بمنطقة بصبيا قد خاطبت المحافظة بطلب النظر في وضع المخطط الذي يقوم على بيعه وتوزيعه ورثة مواطن ولكنه قد يتسبب في كارثة غرق، خصوصاً أن هناك من بدأ التأسيس والبناء رغم خطورة الموقع .

ومن جهتها ، طالبت "سبق" أمين منطقة جازان ورئيس بلدية صبيا بالرد على الاستفسارات منذ أسبوع؛ ولكن لم يتم التجاوب أو الرد حيال هذا المخطط.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:28 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:05 PM

يُذكر بـ"كارثة غرق جدة".. ناقوس خطر يضرب مخططًا عشوائيًا بجازان!

تتواصل إعلانات البيع فيما يلتزم أمين المنطقة ورئيس بلدية صبيا الصمت

A A A
محمد المواسي - جازان
2
7,650

حذر مواطنون من تكرار "كارثة غرق جدة" في مخطط عشوائي بمحافظة صبيا وتحديدًا في قرية جخيرة ومحاذٍ لجبل عكوة الشهير، وذلك بعد بدء البناء في المخطط الذي تم توزيعه مع إعلانات البيع دونما توخٍ للمخاطر المتمثلة في تدفق سيول في عمق المخطط قادمة من جبل عكوة الجنوبي وما جاوره.

وأكد مواطنون أن على البلدية التدخل لإيقاف المخطط واستكمال التراخيص وعدم التزام الصمت حتى وقوع كارثة لمواطنين قد يشترون وهم لا يعرفون الموقع؛ حيث يعبر مجرى السيول المتدفقة من عكوة ولا يوجد به بنية تحتية كافية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية بمنطقة بصبيا قد خاطبت المحافظة بطلب النظر في وضع المخطط الذي يقوم على بيعه وتوزيعه ورثة مواطن ولكنه قد يتسبب في كارثة غرق، خصوصاً أن هناك من بدأ التأسيس والبناء رغم خطورة الموقع .

ومن جهتها ، طالبت "سبق" أمين منطقة جازان ورئيس بلدية صبيا بالرد على الاستفسارات منذ أسبوع؛ ولكن لم يتم التجاوب أو الرد حيال هذا المخطط.

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