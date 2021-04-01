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اتفاقية بين "إكرام" و"التنمية" لدعم الأسر المحتاجة وتنمية المجتمع في مكة

سوف تنعكس على المستفيدين وسيكون لها الأثر المباشر على المحتاجين

وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم اتفاقية تعاون وشراكة مع مجموعة التنمية الغذائية لدعم الأسر المحتاجة في مكة المكرمة وتنمية المجتمع، وذلك برعاية من مركز التنمية الاجتماعية بمكة، وبحضور مدير المركز ساعد الصواط.

وقال العضو المنتدب للمجموعة أحمد العسيلان، إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة من خلال الجمعية في تقديم وجبات للأسر المحتاجة في مكة، وتنمية المجتمع.

وأوضح العسيلان قائلاً "هذه بداية لشراكات أخرى وأعمال قادمة نتمنى أن يتم تفعليها في الأيام القادمة، وإن شاء الله لن نكتفي بتقديم الوجبات بل سوف ننتقل إلى توفير فرص وظيفية بحيث يكون المحتاج عنصراً مساهماً في تنمية المجتمع".

وأضاف أن اسم المجموعة مقرون بكل ما يساهم في تنمية المملكة والمجتمع والفقراء والمحتاجين وأن عمر المجموعة تجاوز ٦٠ عاماً من العمل والعطاء.

من جانبه، أعرب مدير جمعية إكرام عن شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية ممثلاً في مدير المركز ساعد الصواط على احتضان مراسم الاتفاقية معرباً أيضاً عن شكره الجزيل والعميق لمجموعة التنمية الغذائية على الثقة التي منحت للجمعية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية سوف تنعكس على المستفيدين في مكة وسوف يكون لها الأثر المباشر على المحتاجين، سائلاً الله عز وجل أن يبارك في هذه الاتفاقية وأن يجزل بالأجر على كل القائمين والمساهمين والمسؤولين في المجموعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اتفاقية بين "إكرام" و"التنمية" لدعم الأسر المحتاجة وتنمية المجتمع في مكة
سبق

وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم اتفاقية تعاون وشراكة مع مجموعة التنمية الغذائية لدعم الأسر المحتاجة في مكة المكرمة وتنمية المجتمع، وذلك برعاية من مركز التنمية الاجتماعية بمكة، وبحضور مدير المركز ساعد الصواط.

وقال العضو المنتدب للمجموعة أحمد العسيلان، إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة من خلال الجمعية في تقديم وجبات للأسر المحتاجة في مكة، وتنمية المجتمع.

وأوضح العسيلان قائلاً "هذه بداية لشراكات أخرى وأعمال قادمة نتمنى أن يتم تفعليها في الأيام القادمة، وإن شاء الله لن نكتفي بتقديم الوجبات بل سوف ننتقل إلى توفير فرص وظيفية بحيث يكون المحتاج عنصراً مساهماً في تنمية المجتمع".

وأضاف أن اسم المجموعة مقرون بكل ما يساهم في تنمية المملكة والمجتمع والفقراء والمحتاجين وأن عمر المجموعة تجاوز ٦٠ عاماً من العمل والعطاء.

من جانبه، أعرب مدير جمعية إكرام عن شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية ممثلاً في مدير المركز ساعد الصواط على احتضان مراسم الاتفاقية معرباً أيضاً عن شكره الجزيل والعميق لمجموعة التنمية الغذائية على الثقة التي منحت للجمعية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية سوف تنعكس على المستفيدين في مكة وسوف يكون لها الأثر المباشر على المحتاجين، سائلاً الله عز وجل أن يبارك في هذه الاتفاقية وأن يجزل بالأجر على كل القائمين والمساهمين والمسؤولين في المجموعة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
12:10 AM

اتفاقية بين "إكرام" و"التنمية" لدعم الأسر المحتاجة وتنمية المجتمع في مكة

سوف تنعكس على المستفيدين وسيكون لها الأثر المباشر على المحتاجين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وقعت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة اليوم اتفاقية تعاون وشراكة مع مجموعة التنمية الغذائية لدعم الأسر المحتاجة في مكة المكرمة وتنمية المجتمع، وذلك برعاية من مركز التنمية الاجتماعية بمكة، وبحضور مدير المركز ساعد الصواط.

وقال العضو المنتدب للمجموعة أحمد العسيلان، إن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة من خلال الجمعية في تقديم وجبات للأسر المحتاجة في مكة، وتنمية المجتمع.

وأوضح العسيلان قائلاً "هذه بداية لشراكات أخرى وأعمال قادمة نتمنى أن يتم تفعليها في الأيام القادمة، وإن شاء الله لن نكتفي بتقديم الوجبات بل سوف ننتقل إلى توفير فرص وظيفية بحيث يكون المحتاج عنصراً مساهماً في تنمية المجتمع".

وأضاف أن اسم المجموعة مقرون بكل ما يساهم في تنمية المملكة والمجتمع والفقراء والمحتاجين وأن عمر المجموعة تجاوز ٦٠ عاماً من العمل والعطاء.

من جانبه، أعرب مدير جمعية إكرام عن شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية ممثلاً في مدير المركز ساعد الصواط على احتضان مراسم الاتفاقية معرباً أيضاً عن شكره الجزيل والعميق لمجموعة التنمية الغذائية على الثقة التي منحت للجمعية، مضيفاً أن هذه الاتفاقية سوف تنعكس على المستفيدين في مكة وسوف يكون لها الأثر المباشر على المحتاجين، سائلاً الله عز وجل أن يبارك في هذه الاتفاقية وأن يجزل بالأجر على كل القائمين والمساهمين والمسؤولين في المجموعة.

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