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الهلال يتدرب تحت المطر.. ويغادر إلى "سايتاما"

أجرى فريق الهلال مرانه الرئيس تحت زخات المطر استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، طبَّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.

فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكرًا قصيرًا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.

إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال وأوراوا مؤتمرَيْن صحفيَّيْن عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت "بتوقيت طوكيو". كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.

الهلال أوراوا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا نهائي أبطال آسيا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يتدرب تحت المطر.. ويغادر إلى "سايتاما"
سبق

أجرى فريق الهلال مرانه الرئيس تحت زخات المطر استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، طبَّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.

فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكرًا قصيرًا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.

إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال وأوراوا مؤتمرَيْن صحفيَّيْن عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت "بتوقيت طوكيو". كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
09:09 PM

الهلال يتدرب تحت المطر.. ويغادر إلى "سايتاما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - طوكيو
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أجرى فريق الهلال مرانه الرئيس تحت زخات المطر استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، طبَّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.

فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكرًا قصيرًا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.

إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال وأوراوا مؤتمرَيْن صحفيَّيْن عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت "بتوقيت طوكيو". كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.

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