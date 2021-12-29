في حفل جائزة الفيصل العالمية.. عازفان سعوديان يجذبان إعجاب أوركسترا فرنسية

"فلفلان" يدعو الشباب لاستثمار الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم

جذب عازفان سعوديان إعجاب الأوركسترا الفرنسية التي شاركت في تقديم فواصل حفل جائزة الملك فيصل في الرياض أمس الثلاثاء، لتكريم الفائزين بها لعامي 2020 و2021.

وقدم عازف آلة القانون عبدالعزيز حسن مع زميله عازف آلة الناي عبدالله فلفلان تقاسيم موسيقية رائعة كانت محط إعجاب حضور الحفل. وعبّر "فلفلان" في حديثه لـ"سبق"، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل الجائزة وقال: شرفٌ لنا المشاركة في هذا الحفل الكبير الحفل العالمي جائزة الملك فيصل العالمية.

وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي نشارك فيها هذه الفرقة الجميلة من فرنسا وعددهم كان 20 شخصًا، وقد عزفنا معهم في باريس في حفل منظمة اليونسكو وفي بعض المحافل السعودية الأخرى".

وتابع عازف الناي: اندماج الآلات الشرقية مع الآلات الغربية دليل على تبادل حب وإحساس واستمتاع الفرقة الغربية بنا والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن "آلة الناي وآلة القانون من الآلات الحساسة التي تشد أذن المستمع.

وعدَّ المشاركة في هذه الأمسية بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وكبار المسؤولين والعلماء والفائزين بالجائزة تسجل لهم فـي تاريخهم، لافتًا إلى أنه تم ترتيب مشاركتهم في الحفل عن طريق الأوركسترا الفرنسية، "وهم من قاموا بدعوتنا والمشاركة معهم في هذا الحفل".

كما نوه فلفلان وهو مدرب موسيقي وعازف آلات نفخية "ناي وسَاكسُفون وكلارينيت"، بدعم وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه للموسيقيين الشباب، داعيًا إياهم لاستثمار هذه الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ احتفالات جائزة الملك فيصل العالمية تقدم فرقة موسيقية فواصل الحفل.