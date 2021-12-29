النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في حفل جائزة الفيصل العالمية.. عازفان سعوديان يجذبان إعجاب أوركسترا فرنسية

"فلفلان" يدعو الشباب لاستثمار الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم

جذب عازفان سعوديان إعجاب الأوركسترا الفرنسية التي شاركت في تقديم فواصل حفل جائزة الملك فيصل في الرياض أمس الثلاثاء، لتكريم الفائزين بها لعامي 2020 و2021.

وقدم عازف آلة القانون عبدالعزيز حسن مع زميله عازف آلة الناي عبدالله فلفلان تقاسيم موسيقية رائعة كانت محط إعجاب حضور الحفل. وعبّر "فلفلان" في حديثه لـ"سبق"، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل الجائزة وقال: شرفٌ لنا المشاركة في هذا الحفل الكبير الحفل العالمي جائزة الملك فيصل العالمية.

وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي نشارك فيها هذه الفرقة الجميلة من فرنسا وعددهم كان 20 شخصًا، وقد عزفنا معهم في باريس في حفل منظمة اليونسكو وفي بعض المحافل السعودية الأخرى".

وتابع عازف الناي: اندماج الآلات الشرقية مع الآلات الغربية دليل على تبادل حب وإحساس واستمتاع الفرقة الغربية بنا والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن "آلة الناي وآلة القانون من الآلات الحساسة التي تشد أذن المستمع.

وعدَّ المشاركة في هذه الأمسية بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وكبار المسؤولين والعلماء والفائزين بالجائزة تسجل لهم فـي تاريخهم، لافتًا إلى أنه تم ترتيب مشاركتهم في الحفل عن طريق الأوركسترا الفرنسية، "وهم من قاموا بدعوتنا والمشاركة معهم في هذا الحفل".

كما نوه فلفلان وهو مدرب موسيقي وعازف آلات نفخية "ناي وسَاكسُفون وكلارينيت"، بدعم وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه للموسيقيين الشباب، داعيًا إياهم لاستثمار هذه الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ احتفالات جائزة الملك فيصل العالمية تقدم فرقة موسيقية فواصل الحفل.

جائزة الفيصل العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حفل جائزة الفيصل العالمية.. عازفان سعوديان يجذبان إعجاب أوركسترا فرنسية
سبق

جذب عازفان سعوديان إعجاب الأوركسترا الفرنسية التي شاركت في تقديم فواصل حفل جائزة الملك فيصل في الرياض أمس الثلاثاء، لتكريم الفائزين بها لعامي 2020 و2021.

وقدم عازف آلة القانون عبدالعزيز حسن مع زميله عازف آلة الناي عبدالله فلفلان تقاسيم موسيقية رائعة كانت محط إعجاب حضور الحفل. وعبّر "فلفلان" في حديثه لـ"سبق"، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل الجائزة وقال: شرفٌ لنا المشاركة في هذا الحفل الكبير الحفل العالمي جائزة الملك فيصل العالمية.

وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي نشارك فيها هذه الفرقة الجميلة من فرنسا وعددهم كان 20 شخصًا، وقد عزفنا معهم في باريس في حفل منظمة اليونسكو وفي بعض المحافل السعودية الأخرى".

وتابع عازف الناي: اندماج الآلات الشرقية مع الآلات الغربية دليل على تبادل حب وإحساس واستمتاع الفرقة الغربية بنا والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن "آلة الناي وآلة القانون من الآلات الحساسة التي تشد أذن المستمع.

وعدَّ المشاركة في هذه الأمسية بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وكبار المسؤولين والعلماء والفائزين بالجائزة تسجل لهم فـي تاريخهم، لافتًا إلى أنه تم ترتيب مشاركتهم في الحفل عن طريق الأوركسترا الفرنسية، "وهم من قاموا بدعوتنا والمشاركة معهم في هذا الحفل".

كما نوه فلفلان وهو مدرب موسيقي وعازف آلات نفخية "ناي وسَاكسُفون وكلارينيت"، بدعم وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه للموسيقيين الشباب، داعيًا إياهم لاستثمار هذه الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ احتفالات جائزة الملك فيصل العالمية تقدم فرقة موسيقية فواصل الحفل.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:57 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:22 AM

في حفل جائزة الفيصل العالمية.. عازفان سعوديان يجذبان إعجاب أوركسترا فرنسية

"فلفلان" يدعو الشباب لاستثمار الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,718

جذب عازفان سعوديان إعجاب الأوركسترا الفرنسية التي شاركت في تقديم فواصل حفل جائزة الملك فيصل في الرياض أمس الثلاثاء، لتكريم الفائزين بها لعامي 2020 و2021.

وقدم عازف آلة القانون عبدالعزيز حسن مع زميله عازف آلة الناي عبدالله فلفلان تقاسيم موسيقية رائعة كانت محط إعجاب حضور الحفل. وعبّر "فلفلان" في حديثه لـ"سبق"، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل الجائزة وقال: شرفٌ لنا المشاركة في هذا الحفل الكبير الحفل العالمي جائزة الملك فيصل العالمية.

وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي نشارك فيها هذه الفرقة الجميلة من فرنسا وعددهم كان 20 شخصًا، وقد عزفنا معهم في باريس في حفل منظمة اليونسكو وفي بعض المحافل السعودية الأخرى".

وتابع عازف الناي: اندماج الآلات الشرقية مع الآلات الغربية دليل على تبادل حب وإحساس واستمتاع الفرقة الغربية بنا والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن "آلة الناي وآلة القانون من الآلات الحساسة التي تشد أذن المستمع.

وعدَّ المشاركة في هذه الأمسية بحضور الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وكبار المسؤولين والعلماء والفائزين بالجائزة تسجل لهم فـي تاريخهم، لافتًا إلى أنه تم ترتيب مشاركتهم في الحفل عن طريق الأوركسترا الفرنسية، "وهم من قاموا بدعوتنا والمشاركة معهم في هذا الحفل".

كما نوه فلفلان وهو مدرب موسيقي وعازف آلات نفخية "ناي وسَاكسُفون وكلارينيت"، بدعم وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه للموسيقيين الشباب، داعيًا إياهم لاستثمار هذه الفرص لتطوير قدراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

يُذكر أنه للمرة الأولى في تاريخ احتفالات جائزة الملك فيصل العالمية تقدم فرقة موسيقية فواصل الحفل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,015
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة