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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان
سبق

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
08:20 PM

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

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