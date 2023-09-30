وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.