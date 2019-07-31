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"آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج"

أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج.

وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين.

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"آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج"
سبق

أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج.

وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:38 AM

"آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج.

وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين.

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