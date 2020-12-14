النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعرضت لهجوم بقارب مُفخخ.. نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير

مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

"العثيمين" يدين الهجوم الإرهابي على سفينة لنقل الوقود في جدة

أكد أنه يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد "العثيمين"، على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وقال إنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، والسواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام، ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين" يدين الهجوم الإرهابي على سفينة لنقل الوقود في جدة
سبق

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد "العثيمين"، على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وقال إنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، والسواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام، ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
06:12 PM

"العثيمين" يدين الهجوم الإرهابي على سفينة لنقل الوقود في جدة

أكد أنه يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
292

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان، بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في محافظة جدة.

وشدد "العثيمين"، على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وقال إنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، والسواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيد الأمين العام، ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,550
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,533
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة