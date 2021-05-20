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أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي

"ليندركينج" دعا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي.

وذكر "ليندركينج" في إفادة عبر الإنترنت أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويضغط "ليندركينج" من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي
سبق

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي.

وذكر "ليندركينج" في إفادة عبر الإنترنت أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويضغط "ليندركينج" من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:57 PM

أمريكا تفرض عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي

"ليندركينج" دعا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي.

وذكر "ليندركينج" في إفادة عبر الإنترنت أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويضغط "ليندركينج" من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية.

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