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جريمة بيئية بحق أنثى وعل وصغيرها سلالتها نادرة.. قُتلت وعُلقت

عُلقت على شجرة وسط مطالبات بالتدخل وإيقاف العبث بالبيئة

شهدت إحدى المواقع شمال غرب السعودية أمس لحالة متكررة من الصيد المحظور بعد أن تداول صورة حديثة لأنثى وعل نادرة وصغيرها معلقة على شجرة، بعد أن تم اصطيادها وصغيرها في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة.

فيما وصف المهتم بالبيئة ورئيس والعضو المؤسس لرابطة تبوك الخضراء طارق الحسين أن هذه التصرفات إبادة للمكونات الحيوية، مبيناً أن أنثى الوعل من سلالة نادرة ونقية وهي الوعل الجبلي "البدن"
Capra nubiana

وقال: "وقعت هذه الجريمة الأسبوع الماضي في شمال غرب المملكة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذا العبث وحالة اللامبالاة من بعض الأشخاص".

وأضاف: "من الأهمية دعم السكان المحليين وتأهيلهم ليكونوا شركاء في حماية البيئة وتنميتها، وكذلك حاجة تلك المواقع للوحات التوعية والإرشاد بالمحافظة على البيئة".

جريمة بيئية الصيد المحظور المناطق الصحراوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة بيئية بحق أنثى وعل وصغيرها سلالتها نادرة.. قُتلت وعُلقت
سبق

شهدت إحدى المواقع شمال غرب السعودية أمس لحالة متكررة من الصيد المحظور بعد أن تداول صورة حديثة لأنثى وعل نادرة وصغيرها معلقة على شجرة، بعد أن تم اصطيادها وصغيرها في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة.

فيما وصف المهتم بالبيئة ورئيس والعضو المؤسس لرابطة تبوك الخضراء طارق الحسين أن هذه التصرفات إبادة للمكونات الحيوية، مبيناً أن أنثى الوعل من سلالة نادرة ونقية وهي الوعل الجبلي "البدن"
Capra nubiana

وقال: "وقعت هذه الجريمة الأسبوع الماضي في شمال غرب المملكة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذا العبث وحالة اللامبالاة من بعض الأشخاص".

وأضاف: "من الأهمية دعم السكان المحليين وتأهيلهم ليكونوا شركاء في حماية البيئة وتنميتها، وكذلك حاجة تلك المواقع للوحات التوعية والإرشاد بالمحافظة على البيئة".

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

جريمة بيئية بحق أنثى وعل وصغيرها سلالتها نادرة.. قُتلت وعُلقت

عُلقت على شجرة وسط مطالبات بالتدخل وإيقاف العبث بالبيئة

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بدر الجبل - تبوك
3
953

شهدت إحدى المواقع شمال غرب السعودية أمس لحالة متكررة من الصيد المحظور بعد أن تداول صورة حديثة لأنثى وعل نادرة وصغيرها معلقة على شجرة، بعد أن تم اصطيادها وصغيرها في إحدى المناطق الصحراوية شمال غرب المملكة.

فيما وصف المهتم بالبيئة ورئيس والعضو المؤسس لرابطة تبوك الخضراء طارق الحسين أن هذه التصرفات إبادة للمكونات الحيوية، مبيناً أن أنثى الوعل من سلالة نادرة ونقية وهي الوعل الجبلي "البدن"
Capra nubiana

وقال: "وقعت هذه الجريمة الأسبوع الماضي في شمال غرب المملكة، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذا العبث وحالة اللامبالاة من بعض الأشخاص".

وأضاف: "من الأهمية دعم السكان المحليين وتأهيلهم ليكونوا شركاء في حماية البيئة وتنميتها، وكذلك حاجة تلك المواقع للوحات التوعية والإرشاد بالمحافظة على البيئة".

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