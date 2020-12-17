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"أرامكو" تعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 17% من "هيونداي أويل بنك" الكورية

قالت: بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.. استثمار سيدعم إستراتيجيتنا

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. –إحدى شركاتها التابعة– على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بقيمة استثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت "أرامكو" في بيان لها اليوم: إن ذلك يأتي بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة، مبينة أن هذا الاستثمار سيدعم إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية؛ مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

أرامكو هيونداي أويل بنك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 17% من "هيونداي أويل بنك" الكورية
سبق

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. –إحدى شركاتها التابعة– على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بقيمة استثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت "أرامكو" في بيان لها اليوم: إن ذلك يأتي بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة، مبينة أن هذا الاستثمار سيدعم إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية؛ مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:08 PM

"أرامكو" تعلن اكتمال صفقة الاستحواذ على 17% من "هيونداي أويل بنك" الكورية

قالت: بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.. استثمار سيدعم إستراتيجيتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "أرامكو السعودية" اكتمال صفقة استحواذ شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. –إحدى شركاتها التابعة– على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة، بقيمة استثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وقالت "أرامكو" في بيان لها اليوم: إن ذلك يأتي بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة، مبينة أن هذا الاستثمار سيدعم إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية؛ مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

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