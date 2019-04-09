تعيين رائد الريس رئيسًا تنفيذيًّا لـ"دسر"

يعدّ من الكوادر الوطنية التي تتمتّع بسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة

أعلنت "الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية" (دسر)؛ وهي مشروع مشترك بين "صندوق الاستثمارات العامة"، و"أرامكو السعودية"، و"سابك"؛ عن تعيين الدكتور رائد بن ناصر الريس رئيسًا تنفيذيًّا لها، اعتبارًا من 1 أبريل 2019.

ويعد د. رائد الريس من الكوادر الوطنية التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة واسعة تمتد لنحو عشرين عامًا، شملت عدة مجالات؛ منها المصرفية الاستثمارية والاستثمارات المباشرة.

كما يملك سجلًّا حافلًا من الإنجازات أكد من خلاله قدرته على وضع بصمة واضحة في العديد من المؤسسات المالية التي تولّى فيها مناصب قيادية، وله إسهامات كبيرة من خلال مشاركاته المتعدّدة والمتنوّعة في مجالس إدارات العديد من الشركات، وعدد كبير من اللجان التنفيذية والاستشارية لمؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص تعمل في مجالات أساسية؛ كالطاقة والصناعة والخدمات.