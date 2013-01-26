النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الاستفزاز والالتزام بالاتفاق النووي

مسؤول دعاها لاحترام البنود إذا كانت جادة في المفاوضات

طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالكف عن الاستفزاز والعودة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا كانت تتوقع عودة واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قوله: "إذا كانوا جادين بشأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في إعادة مشاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ فعليهم أولًا الكف عن المزيد من الاستفزازات، وثانيًا احترام ما لم يعودوا يحترمونه والمقصود بذلك التزاماتهم".

وسبقت تصريحات المسؤول الفرنسي تهديد إيران بعرقلة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منشآتها النووية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الاستفزاز والالتزام بالاتفاق النووي
سبق

طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالكف عن الاستفزاز والعودة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا كانت تتوقع عودة واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قوله: "إذا كانوا جادين بشأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في إعادة مشاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ فعليهم أولًا الكف عن المزيد من الاستفزازات، وثانيًا احترام ما لم يعودوا يحترمونه والمقصود بذلك التزاماتهم".

وسبقت تصريحات المسؤول الفرنسي تهديد إيران بعرقلة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منشآتها النووية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
09:08 PM

فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الاستفزاز والالتزام بالاتفاق النووي

مسؤول دعاها لاحترام البنود إذا كانت جادة في المفاوضات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
350

طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالكف عن الاستفزاز والعودة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا كانت تتوقع عودة واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قوله: "إذا كانوا جادين بشأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في إعادة مشاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ فعليهم أولًا الكف عن المزيد من الاستفزازات، وثانيًا احترام ما لم يعودوا يحترمونه والمقصود بذلك التزاماتهم".

وسبقت تصريحات المسؤول الفرنسي تهديد إيران بعرقلة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منشآتها النووية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,599
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,990

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة