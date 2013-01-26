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"المشاوي" مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بعسير

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سعد بن محمد المشوح، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن مفرح بن محمد المشاوي، مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز الماوين في منطقة عسير.

ويعتبر "المشاوي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة التي تدرجت في عدد من المواقع بالوزارة.

"سبق" تهنئ "المشاوي" وتتمنى له حياة عملية موفقة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المشاوي" مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بعسير
سبق

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سعد بن محمد المشوح، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن مفرح بن محمد المشاوي، مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز الماوين في منطقة عسير.

ويعتبر "المشاوي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة التي تدرجت في عدد من المواقع بالوزارة.

"سبق" تهنئ "المشاوي" وتتمنى له حياة عملية موفقة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:22 PM

"المشاوي" مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سعد بن محمد المشوح، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن مفرح بن محمد المشاوي، مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز الماوين في منطقة عسير.

ويعتبر "المشاوي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة التي تدرجت في عدد من المواقع بالوزارة.

"سبق" تهنئ "المشاوي" وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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