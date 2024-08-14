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الكل مستفيد.. "توجيه ولي العهد" يعزّز بوصلة الاستثمار بالإبل ويحرّك الأسواق

"الودعاني": ارتفاع ملحوظ في الأسعار بعد إعلان إقامة مهرجان المؤسّس في موعده

شهدت أسواق الإبل، الأيام الماضية، ارتفاعاً في الأسعار في مختلف الفئات؛ وذلك بعد توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، باستمرار تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد في ديسمبر المقبل.

وقال المشرف على أسواق الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز، جابر محسن الودعاني؛ لـ"سبق": "بعد إعلان إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد، شهدت أسواق الإبل حراكاً اقتصادياً كبيراً وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في الفئات كافة".

وأضاف: "هناك مفاوضات من عقاريين مع ملاك نخب من الإبل لعقد صفقات شراء والدخول في الاستثمار في عالم الإبل، وخوض منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة الخامسة".

واختتم: "في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الكل مستفيد، المربون الصغار من ملاك الإبل، والمستثمرون في مجالات التجارة الأخرى من الأسر المنتجة، وباعة مستلزمات الإبل والبقالات والمطاعم والمغاسل والحلاقون ومحال بيع المستلزمات الرجالية والملابس وغيرها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكل مستفيد.. "توجيه ولي العهد" يعزّز بوصلة الاستثمار بالإبل ويحرّك الأسواق
سبق

شهدت أسواق الإبل، الأيام الماضية، ارتفاعاً في الأسعار في مختلف الفئات؛ وذلك بعد توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، باستمرار تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد في ديسمبر المقبل.

وقال المشرف على أسواق الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز، جابر محسن الودعاني؛ لـ"سبق": "بعد إعلان إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد، شهدت أسواق الإبل حراكاً اقتصادياً كبيراً وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في الفئات كافة".

وأضاف: "هناك مفاوضات من عقاريين مع ملاك نخب من الإبل لعقد صفقات شراء والدخول في الاستثمار في عالم الإبل، وخوض منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة الخامسة".

واختتم: "في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الكل مستفيد، المربون الصغار من ملاك الإبل، والمستثمرون في مجالات التجارة الأخرى من الأسر المنتجة، وباعة مستلزمات الإبل والبقالات والمطاعم والمغاسل والحلاقون ومحال بيع المستلزمات الرجالية والملابس وغيرها".

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
02:32 PM

الكل مستفيد.. "توجيه ولي العهد" يعزّز بوصلة الاستثمار بالإبل ويحرّك الأسواق

"الودعاني": ارتفاع ملحوظ في الأسعار بعد إعلان إقامة مهرجان المؤسّس في موعده

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مسلّم الهواملة - الرياض
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شهدت أسواق الإبل، الأيام الماضية، ارتفاعاً في الأسعار في مختلف الفئات؛ وذلك بعد توجيه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، باستمرار تنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد في ديسمبر المقبل.

وقال المشرف على أسواق الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز، جابر محسن الودعاني؛ لـ"سبق": "بعد إعلان إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد، شهدت أسواق الإبل حراكاً اقتصادياً كبيراً وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار في الفئات كافة".

وأضاف: "هناك مفاوضات من عقاريين مع ملاك نخب من الإبل لعقد صفقات شراء والدخول في الاستثمار في عالم الإبل، وخوض منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة الخامسة".

واختتم: "في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الكل مستفيد، المربون الصغار من ملاك الإبل، والمستثمرون في مجالات التجارة الأخرى من الأسر المنتجة، وباعة مستلزمات الإبل والبقالات والمطاعم والمغاسل والحلاقون ومحال بيع المستلزمات الرجالية والملابس وغيرها".

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